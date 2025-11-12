Підтримайте Вільне Радіо
Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — Максим Ніколабай. Після навчання хлопець залишився у рідному селі Костянтинопіль Великоновосілківської громади та працював на фермі. Його запам’ятали як працьовитого, щирого й відкритого колегу.
Про загибель хлопця повідомив начальник Великоновосілківської селищної військової адміністрації Сергій Кравченко.
Максим народився 15 травня 2005 року в селі Костянтинопіль Великоновосілківської селищної громади. Після здобуття освіти у школі хлопець пішов працювати на місцевій фермі.
“Він ріс працьовитим, щирим, відкритим хлопцем. Любив свою родину, допомагав батькам, мріяв працювати на рідній землі й будувати своє майбутнє вдома. Війна зруйнувала ці плани”, — пише Сергій Кравченко.
Коли почалась повномасштабна війна, Максим не евакуювався і залишився працювати у рідному селі.
12 жовтня 2024 року російські військові вдарили FPV-дроном по машині, в якій рухався хлопець. Вибух убив Максима.
“Йому було лише 19. Молоде життя, яке тільки починало розквітати, обірвалося від рук агресора”, — додає Сергій Кравченко.
Світла пам’ять.