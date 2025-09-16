Скільки мистецьких шкіл Донецької області працюватимуть в евакуації у 2025-2026 роках: дані ОДА

Мистецька школа. Ілюстративне фото: Авдіївська МВА

Не менш як 32 мистецькі школи Донецької області розпочали новий навчальний рік в евакуації. Вони працюють у змішаному форматі, а подекуди — офлайн. Скільки першачків змогли набрати — читайте далі.

Статистикою поділилися в Донецькій ОДА.

Від початку вересня 32 мистецькі школи Донеччини розпочали новий 2025-2026 навчальний рік. Нині у музичних, художніх школах та закладах мистецтв в онлайн-форматі навчаються 4 530 учнів, з яких 587 — першачки.

Для малечі у закладах освіти працює 501 викладач — вони, зі слів ОДА, зберігають роботу початкової мистецької освіти в регіоні.

Також у новому навчальному році у Дніпрі відновили роботу у форматі офлайн двох комунальних закладів — “Музична школа № 1 м. Добропілля” та “Музична школа № 2 м. Білицьке.

“Одним з досягнень мистецької освіти є успішна участь наших учнів у міжнародних та всеукраїнських конкурсах. Впродовж 2024-2025 навчального року юні музиканти, художники та співаки взяли участь у 332 міжнародних та 167 всеукраїнських конкурсах”, — поділилися посадовці.

Нагадаємо, з вересня 2025-го в евакуації офлайн працюють шість шкіл та один дитсадочок з Донецької області. З них — чотири заклади освіти запрацюють в такому форматі вперше від початку відкритого вторгнення.