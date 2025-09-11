Заказник "Сергіївський". Фото: департамент екології та природних ресурсів Донецької ОВА

На 2025 рік в Донецькій ОДА не запланували жодних заходів з охорони навколишнього середовища. Екологічні проєкти не вносили у цьогорічну програму економічного та соціального розвитку регіону. Фінансування на них не виділяли. Розповідаємо, чому гроші з екологічного фонду не можна використати на інші потреби.

Про відсутність екологічних заходів у 2025 році повідомили у Департаменті екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації у відповідь на запит Вільного Радіо.

Програмою економічного і соціального розвитку Донецької області на 2025 рік виконання екологічних проєктів не передбачали, і це не зміниться.

“Департаментом екології та природних ресурсів у 2025 році не реалізовувались і не фінансувались екологічні проєкти”, — зазначили у відповіді.

Для довідки: Екологічні заходи в області фінансують за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього середовища. Визначають ці заходи “Програмою економічного і соціального розвитку Донецької області” на поточний рік. Основне джерело фінансування фонду — екологічний податок. Це спеціальний фонд обласного бюджету, тож ця стаття витрат “захищена” — використовувати ці гроші можуть лише на природоохоронні заходи, наприклад, каналізаційні очисні споруди і очищення стічних вод. У 2024 році зведений бюджет Донеччини отримав 142 млн грн екологічного податку (з них 90 млн грн пішли до державного бюджету).

Зазначимо, це не означає, що в громадах також нічого не робили, але оплачувати проєкти могли з власних бюджетів.

Нагадаємо, на Донеччині правоохоронці розслідують ймовірні випадки розтрати державних коштів, зокрема стосовно закупівлі техніки посадовцями департаменту екології та природних ресурсів.