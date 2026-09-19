У 80-річному віці помер заслужений лікар України з Добропілля Олександр Другов

Олександр Другов. Фото: Добропільська міська військова адміністрація

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Олександр Другов понад 40 років працював у медичних закладах Добропілля. Він був завідувачем хірургічного відділення Добропільської лікарні. За десятиліття кар’єри в хірургії він провів понад 10 тисяч операцій.

Про смерть чоловіка повідомляє Добропільська міська військова адміністрація.

Він був заслуженим лікарем України та почесним громадянином Добропілля. Також Олександр Другов був депутатом Добропільської міської ради.

Зазначимо, за даними “руху Чесно” Олександр Другов став депутатом міської ради у 2015 році від 14 округу від партії “Наш край”.

“Олександр Полуектович був не лише лікарем високого професійного рівня. Він був Людиною з великої літери, з активною громадянською позицією, яка залишалася небайдужою до життя громади та її мешканців”, — пишуть представники МВА.