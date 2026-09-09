“У Білозерському наразі відбувається катастрофа”: російські військові посилюють тиск на Добропільському напрямку

Білозерське на мапі DeepState

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На Добропільському напрямку фронту російські війська посилюють тиск на прифронтове місто Білозерське: українські оборонці фіксують там регулярні обстріли та називають ситуацію у населеному пункті “катастрофічною” через наближення лінії фронту. Попри активні бойові дії, у місті та сусідніх населених пунктах залишаються сотні цивільних.

Про це в ефірі “Армія TV” ввечері 8 вересня повідомила пресофіцерка структурного підрозділу Головного відділу безпілотних систем “Фенікс” із позивним “Софт”.

“Якщо говорити прямо, то у Білозерському наразі відбувається катастрофа. Будь-який населений пункт вздовж лінії фронту, до якого противник може дотягнутися, хоча б якось, перетворюється на суцільну руїну”, — зазначила речниця.

Російські війська намагаються продавати оборону ЗСУ на цьому напрямку невеликими штурмовими групами, користуючись прикриттям артилерії та керованих авіабомб. Через це як саме Білозерське, так і довколишні села зазнають руйнувань.

Пресофіцерка структурного підрозділу Головного відділу безпілотних систем “Фенікс” із позивним “Софт” зазначила, що, попри обстріли, ситуація залишається контрольованою: просунутися чи закріпитися на нових позиціях російські війська поки не спромоглися.

“Ми цілодобово працюємо по ворогу, виявляємо, супроводжуємо і знищуємо будь-який ворожий об’єкт… Ворогу не вдається просунутися чи тим паче закріпитися. Ми йому цього просто не даємо”, — підкреслила пресофіцерка.

Однак проблемою залишається питання евакуації цивільних. Точну кількість людей, які ще ховаються в небезпечній зоні, встановити складно, але, за спостереженнями військових, у Білозерському та навколишніх селах залишаються кілька сотень переважно літніх мешканців, які живуть у підвалах у важких умовах, стверджує речниця.

Вона зазначила, що пілоти “Фенікса” супроводжують евакуаційні групи з повітря, відстежуючи безпечні маршрути та попереджаючи про загрози. Втім, кожен виїзд залишається ризикованим через безперервні обстріли. Речниця закликала цивільних мешканців прифронтових територій евакуюватися, поки не стало запізно.

Нагадаємо, російські війська продовжують періодично залучати важку техніку для наступу на Добропілля, оскільки їм потрібен прорив лінії фронту. Задля цієї мети вони готові втрачати по 10-15 одиниць транспорту, аби одна броньована машина з десантом доїхала до точки штурму. Окупанти стягнули на відтинок “значну кількість” особового складу.