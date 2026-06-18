У “Дії” запускають бета-тестування послуги з розірвання шлюбу: як це працюватиме

Ілюстративне фото: "Дія"

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Сервіс дозволить подружжю, яке ухвалило спільне рішення про розлучення, пройти процедуру дистанційно — без особистих візитів до органів державної реєстрації актів цивільного стану. Розповідаємо, як взяти участь в тестуванні.

Про це повідомили на Урядовому порталі.

Там розповіли, що після запуску послуги один із подружжя зможе подати заяву через застосунок “Дія”, а інший — підтвердити її за допомогою “Дія.Підпису”. Після перевірки даних та завершення передбаченого законом строку на обдумування рішення (не менше одного місяця і двох днів від дати подачі заяви) — відеоконференція з працівником ДРАЦС.

Під час цього партнери мають підтвердити намір розірвати шлюб та підписати згоду. Актовий запис про розірвання шлюбу після завершення процедури автоматично з’явиться у застосунку. Паперові примірники свідоцтва про розірвання шлюбу надсилатимуться поштою в межах України.

Як пояснили урядовці, участь в тестуванні можуть взяти громадяни України віком від 18 років, які:

мають взаємну згоду на розірвання шлюбу та не мають спільних неповнолітніх дітей;

володіють необхідними цифровими документами (ID-карткою або біометричним закордонним паспортом та верифікованим податковим номером);

мають “Дія. Підпис”;

перебувають у шлюбі, зареєстрованому в Україні — дані про нього мають бути у Державному реєстрі актів цивільного стану.

“Запровадження послуги стане черговим кроком у цифровізації сервісів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та покликане зробити взаємодію громадян із державою простішою та зручнішою”, — зазначили у Мінцифри.

Подати заявку на участь у бета-тестуванні можна за цим посиланням. Форму мають заповнити обоє з подружжя.

Нагадаємо, у державному сервісі “Дія” запустили нову послугу реєстрації шлюбів онлайн. Українці та українки можуть скористатися послугою — таке одруження вважатиметься офіційним.