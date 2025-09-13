Будинки у Добропіллі у 2025 році. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Внаслідок ударів російської армії по Добропіллю руйнувань зазнали 157 багатоповерхових будинків та 243 приватні оселі. Серед них є й такі, що визнані повністю знищеними.

Інформацію про руйнування Вільному Радіо надали у відповідь на інформаційний запит до Добропільської міської військової адміністрації.

Загалом у місті налічується 505 багатоповерхівок і близько 8500 приватних житлових будинків.

Станом на літо 2025 року окупаційна армія пошкодила 157 багатоповерхівок і 243 приватні будинки.

Знищеними вщент визнали три багатоповерхівки та 15 приватних будинків.

Таким чином, російські війська пошкодили у Добропіллі близько 31% багатоповерхового житлового фонду та 3% будинків у приватному секторі.

Раніше ми розповідали, що за період з 24 лютого 2022 року до липня 2025 року жителі Добропільської громади отримали понад 188 мільйонів гривень як компенсацію за зруйноване або пошкоджене житло внаслідок обстрілів та бойових дій.