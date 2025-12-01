Пошта Meest. Ілюстративне фото: "Економічна правда"

На тлі погіршення безпекової ситуації скористатися послугами у Донецькій області більше не працює міжнародний поштовий перевізник Meest. Вони не видають та не приймають посилки, а фізичні відділення — закрили.

Про це пише видання “Суспільне. Донбас” з посиланням на оператора Meest.

За його даними, більше не працюють відділення у Краматорську та Слов’янську — їх закрили. Поштовий оператор не видає та не приймає посилки у межах Донецької області через безпекову ситуацію.

Meest буде переадресовувати посилки, які мають доставити на регіону у відділення іншого поштового оператора. Також, додали у компанії, клієнти можуть переадресувати посилки? зателефонувавши на гарячу лінію. Там необхідно вказати номер свого пакунку.

Нагадаємо, від 29 січня у Покровську остаточно призупинило роботу останнє стаціонарне відділення Укрпошти.

Також через безпекову ситуацію у фронтовому Покровську закрили останнє відділення Нової Пошти. Декілька місяців воно працювало переважно як “пункт незламності” — з трьома працівниками.