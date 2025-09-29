Підтримати
RU
Підтримати

У Донецьку з’явилися листівки з запрошенням на “Аквафест” від Пушиліна, росіяни спростовують це (деталі)

Богдан Комаровський
Читати російською
Чи правда, що у Донецьку проведуть "Аквафест"
Листівка, у якій запрошують на "Аквафест". Фото: з джерел окупантів

Підтримайте Вільне Радіо

Підтримати

Невідомі розклеїли на вулицях окупованого Донецька листівки, у яких від імені ватажка т.з “ДНР” Пушиліна запрошують на “Аквафест”. Таку “подію” нібито присвятили старту ремонтів систем водопостачання. Росіяни спростували це. 

Про це стало відомо з повідомлення на сайті “Єдиної Росії”. 

Днями невідомі розклеїли на вулицях загарбаного Донецька листівки, у яких від імені ватажка квазіреспубліки Пушиліна запрошують на “Аквафест”. За текстом, місцевим пропонують “чудову можливість відзначити старт ремонту систем подачі води”. 

Так, у програмі “події” заявлена урочиста закладка каміння міського фонтану, святковий концерт та конкурси. Серед іншого, між жителями буцімто мали б розіграти сотню поїздок до аквапарку в Ростові.

Усі урочистості, за текстом листівки, проводитимуть за підтримки панівної політичної партії “Єдина Росія”, однак там спростовують це. Зокрема, вони заявили, що подібна інформація — брехня, націлена на “сіяння паніки серед громадян та створення загрози теракту”. 

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо розповідали, чому ситуація з водою на тимчасово окупованій частині Донеччини досі критична та що прогнозують експерти.

Завантажити ще...