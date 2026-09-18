У Дружківській громаді ще 14 багатоквартирних будинків визнали знищеними: які адреси

Дружківка у квітні 2026 року. Фото: Вільне Радіо

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У Дружківській громаді місцева влада офіційно підтвердила факт руйнування ще 14 багатоповерхівок, розташованих на території міста Дружківка та селища Олексієво-Дружківка. Ще один будинок, який вважали знищеним частково, тепер є знищеним повністю. Далі власники квартир у цих будинках зможуть отримати компенсації за програмою “єВідновлення”. Розповідаємо, про які адреси йдеться.

Про розширення переліку визнаних зруйнованими внаслідок війни будинків повідомили у пресслужбі Дружківської міської ВА. З повним списком адрес можна ознайомитися за посиланням.

18 вересня список знищених поповнили будинки за наступними адресами:

м. Дружківка, вул. Віталія Пилипенка, буд. 84;

м. Дружківка, вул. Віталія Пилипенка, буд. 85;

м. Дружківка, вул. Джерельна, буд. 2;

м. Дружківка, вул. Індустріальна, буд. 2;

м. Дружківка, вул. Козацька, буд. 74;

м. Дружківка, вул. Космонавтів, буд. 51 (тепер повністю зруйнований);

м. Дружківка, вул. Космонавтів, буд. 53;

м. Дружківка, вул. Космонавтів, буд. 63;

м. Дружківка, вул. Космонавтів, буд. 71;

м. Дружківка, вул. Соборна, буд. 15а;

м. Дружківка, вул. Французька, буд. 81;

с-ще Олексієво-Дружківка, вул. Козаків характерників, буд. 7;

с-ще Олексієво-Дружківка, вул. О. Тихого, буд. 129;

с-ще Олексієво-Дружківка, вул. Руставелі Шота, буд. 3;

с-ще Олексієво-Дружківка, вул. Седова, буд. 1.

Всі ці будинки визнали знищеними повністю: право на компенсації мають власники всіх квартир, розташованих за даними адресами.

Загалом у списку знищених багатоповерхівок громади вже є 58 адрес.

У Дружківській міській ВА нагадали, що власники квартир у визнаних зруйнованими будинках отримують право на житловий сертифікат у межах державної програми “єВідновлення”. Кошти сертифіката можна використати для придбання нового житла. Подати заяву можна через застосунок “Дія”. Журналісти Вільного Радіо писали інструкцію, як це зробити.

Для додаткових звернень від громадян у військової адміністрації є офіційна електронна пошта:

Нагадаємо, минуле оновлення даного переліку відбулося 1 вересня, тоді до нього додали всього сім багатоповерхових будинків, із яких у Дружківці розташований один. Журналісти Вільного Радіо вже писали, які саме багатоповерхівки визнали знищеними минулого разу.