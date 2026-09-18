У Дружківській громаді ще 14 багатоквартирних будинків визнали знищеними: які адреси

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У Дружківській громаді місцева влада офіційно підтвердила факт руйнування ще 14 багатоповерхівок, розташованих на території міста Дружківка та селища Олексієво-Дружківка. Ще один будинок, який вважали знищеним частково, тепер є знищеним повністю. Далі власники квартир у цих будинках зможуть отримати компенсації за програмою “єВідновлення”. Розповідаємо, про які адреси йдеться.
Про розширення переліку визнаних зруйнованими внаслідок війни будинків повідомили у пресслужбі Дружківської міської ВА. З повним списком адрес можна ознайомитися за посиланням.
18 вересня список знищених поповнили будинки за наступними адресами:
Всі ці будинки визнали знищеними повністю: право на компенсації мають власники всіх квартир, розташованих за даними адресами.
Загалом у списку знищених багатоповерхівок громади вже є 58 адрес.
У Дружківській міській ВА нагадали, що власники квартир у визнаних зруйнованими будинках отримують право на житловий сертифікат у межах державної програми “єВідновлення”. Кошти сертифіката можна використати для придбання нового житла. Подати заяву можна через застосунок “Дія”. Журналісти Вільного Радіо писали інструкцію, як це зробити.
Для додаткових звернень від громадян у військової адміністрації є офіційна електронна пошта:
Нагадаємо, минуле оновлення даного переліку відбулося 1 вересня, тоді до нього додали всього сім багатоповерхових будинків, із яких у Дружківці розташований один. Журналісти Вільного Радіо вже писали, які саме багатоповерхівки визнали знищеними минулого разу.