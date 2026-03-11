Підтримати
У Дружківській громаді залишаються 16 дітей: яка ситуація з евакуацією

Богдан Комаровський
У прифронтовій Дружківській громаді залишаються ще 16 родин, у яких виховують по одній дитині. Місцева влада закликає виїхати їх через погіршення безпекової ситуації. Нині евакуацією займаються представники поліції, ДСНС та волонтери. 

Про це повідомили у Дружківській МВА.

Там розповіли, що удари по домівках, атаки на об’єкти життєзабезпечення, пошкоджені вулиці та магазини — це реальність, у якій нині живуть мешканці Дружківської громади. Місцева влада закликає цивільних виїхати до більш безпечних регіонів України, зокрема родини з дітьми. Нині у громаді залишаються загалом 16 сімей, у яких виховують по одній малечі.

Над евакуацією місцевих працюють представники регіональної влади, поліції, ДСНС та волонтерських організацій — рейси виконують щодня. Так, за останній тиждень їм вдалося вивезти з небезпеки 30 дітей. Вже з цього понеділка допомогу у переїзді отримали ще семеро неповнолітніх.

У Дружківській ВА зазначили, що співпрацюють з благодійниками, які допомагають родинам з дітьми знайти житло в різних регіонах країни. Серед них, зокрема організація Save Ukraine, яка забезпечує повний супровід на всіх етап.

“Команда організовує комплексну допомогу для родин з дітьми, які залишають прифронтові території. Кожна сім’я отримує індивідуальний супровід від моменту звернення та подання заявки до безпечного переїзду і заселення. Підбір житла відбувається з урахуванням потреб та кількості членів родини”,  — розповіли посадовці.

Після заселення родини отримують додаткову підтримку — продуктові набори, одяг, взуття, дитячі ліжечка, підгузки, суміші для немовлят, засоби особистої гігієни. Також родинам допомагають знайти роботу, запевнили у військовій адміністрації.
Звернутися за допомогою від благодійного фонду Save Ukraine можна за телефонами:
  •  +38 (095) 166-53-88;
  •  +38 (080) 033-31-29.
Також можна звертатися на гарячу лінію Штабу з евакуації Дружківської громади:
  • +38 (099) 227-23-87;
  •  +38 (050) 183-51-01.

Нагадаємо, упродовж останніх тижнів на Донеччині зросла кількість заявок на евакуацію з “умовно безпечних” міст. Зокрема, охочих виїхати побільшало у Краматорську та Словʼянську. Серед тих, хто хоче евакуюватися до інших регіонів — родини з дітьми та маломобільні люди.

