У Дружківці скасували ранкову подачу води для багатоповерхівок 13 квітня

Богдан Комаровський
У понеділок, 13 квітня, у Дружківці знову скасували ранкову подачу води. Через малий обсяг подачі, її не буде в багатоповерхівках. Однак воду планують подавати на мікрорайони міста ввечері.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Дружківської МВА

Там розповіли, що 13 квітня ранкова подача води вже ж буде, однак лише на мікрорайони Молокове, Сурове та Яківлівка. Водночас для багатоповерхівок водопостачання не буде — через малі обсяги.

Окрім цього фахівці запланували подавати воду на мікрорайони міста і ввечері, однак на які саме — поки не уточнюють.

Зазначимо, що подібні обмеження діють щонайменше декілька днів поспіль. Ще раніше комунальники попереджали про скасування вечірньої чи ранкової подачі з тієї ж причини.

Коли відновлять стабільне водопостачання у всій Дружківці, наразі не уточнюють.

Нагадаємо, 6 квітня Словʼянська ТЕС офіційно призупинила свою роботу — там більше не виробляють електроенергію. Однак частина персоналу залишається на станції, аби забезпечувати роботу фільтрувальної станції та транзит електрики.

