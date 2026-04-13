У Дружківці скасували ранкову подачу води для багатоповерхівок 13 квітня

У понеділок, 13 квітня, у Дружківці знову скасували ранкову подачу води. Через малий обсяг подачі, її не буде в багатоповерхівках. Однак воду планують подавати на мікрорайони міста ввечері.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Дружківської МВА
Окрім цього фахівці запланували подавати воду на мікрорайони міста і ввечері, однак на які саме — поки не уточнюють.
Зазначимо, що подібні обмеження діють щонайменше декілька днів поспіль. Ще раніше комунальники попереджали про скасування вечірньої чи ранкової подачі з тієї ж причини.
Нагадаємо, 6 квітня Словʼянська ТЕС офіційно призупинила свою роботу — там більше не виробляють електроенергію. Однак частина персоналу залишається на станції, аби забезпечувати роботу фільтрувальної станції та транзит електрики.