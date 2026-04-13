У Дружківці скасували ранкову подачу води для багатоповерхівок 13 квітня

Підача води. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У понеділок, 13 квітня, у Дружківці знову скасували ранкову подачу води. Через малий обсяг подачі, її не буде в багатоповерхівках. Однак воду планують подавати на мікрорайони міста ввечері.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Дружківської МВА

Там розповіли, що 13 квітня ранкова подача води вже ж буде, однак лише на мікрорайони Молокове, Сурове та Яківлівка. Водночас для багатоповерхівок водопостачання не буде — через малі обсяги. Окрім цього фахівці запланували подавати воду на мікрорайони міста і ввечері, однак на які саме — поки не уточнюють. Зазначимо, що подібні обмеження діють щонайменше декілька днів поспіль. Ще раніше комунальники попереджали про скасування вечірньої чи ранкової подачі з тієї ж причини.