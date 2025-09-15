У Дружківці видаватимуть допомогу дітям з інвалідністю та дорослим, у яких інвалідність із дитинства

Гуманітарна допомога. Ілюстративне фото: Нововолинська міська рада

У Дружківці відновлюють видачу продуктових наборів від ООН соціально вразливим мешканцям громади: від 17 вересня допомогу зможуть отримати ще дві категорії населення — діти з інвалідністю (до 18 років) та дорослі, які мають встановлену інвалідність із дитинства.

Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.

Допомогу і надалі видають з центрального входу до управління соціального захисту населення Дружківської міської ради. Продуктові набори зможуть отримати ті люди, які перебувають на обліку цього управління як отримувачі відповідної соціальної допомоги (для дітей з інвалідністю та дорослих з інвалідністю з дитинства).

Видача проходить з 9:00 по 15:00.

При собі людей, які планують брати продуктові набори, закликали мати паспорти, а також посвідчення отримувача державної соціальної допомоги (за наявності).

Консультації стосовно допомоги можна отримати за номером телефону:

+38 (066) 10-59-369

Нагадаємо, Норвезька рада у справах біженців (NRC) розпочала новий етап приймання заявок на виплату грошової допомоги українцям. Гуманітарна організація планує знову виділити кошти домогосподарствам, які були змушені покинути свій дім через війну, проживають у зоні активних бойових дій або повернулися на деокуповану територію.