У ДТП загинув правозахисник Павло Лисянський. Фото: Інститут стратегічних досліджень та безпеки

13 листопада 2025 року в дорожній аварії загинув правозахисник та дослідник порушень прав людини в окупованих районах Донеччини та Луганщини Павло Лисянський.

Про це повідомили в Інституті стратегічних досліджень та безпеки. Також підтвердив цю інформацію заступник директора установи Максим Бутченко.

“Не можу до кінця усвідомити це, бо те, скільки він робив проти окупації та досліджував дії росіян на окупованих територіях не можна описати в двох словах. Павло був добрим другом та вірним своєї справи, вірним Україні та всьому, що нас так обʼєднувало з українським Донбасом. Спочивай друже, ти пішов так рано, але встиг так багато зробити”, — написав на своїй сторінці Бутченко.

Що відомо про Павла Лисянського

Павло родом із Антрацита на Луганщині. У березні 2014 року місто опинилося під контролем бойовиків так званої “ЛНР”. Чоловік став одним зі співзасновників Східної правозахисної групи та спеціалізувався на вивченні зовнішньо інспірованого сепаратизму. За свою діяльність отримував міжнародні відзнаки.

У 2018-2020 роках Лисянський працював представником Уповноваженого Президента з прав людини в Донецькій і Луганській областях. Після цього посаду обійняв Костянтин Черніков.

У грудні 2020 року в одному з ресторанів Донеччини стався інцидент за участю Лисянського, який потрапив на відео та був оприлюднений. Після цього омбудсменка Людмила Денісова звільнила його з посади. Правозахисною діяльністю чоловік продовжив займатися без державної посади.

У різний час Лисянський долучався до роботи зі звільнення з полону двох людей, які мали українське й грузинське громадянство та перебували на окупованих територіях. Він багато років займався документуванням умов життя в регіонах, що опинились під російським контролем, і збирав свідчення людей, які там залишалися.

До загибелі Павло Лисянський очолював Інститут стратегічних досліджень та безпеки.