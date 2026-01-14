Ілюстративне фото: Getty Images

Родини військовослужбовців із Гродівської селищної громади, які загинули під час російсько-української війни, можуть оформити одноразову грошову допомогу. Для цього необхідно подати заяву та пакет документів до органу соціального захисту.

Про те, як родинам загиблих захисників оформити виплату, розповіла журналістам Вільного Радіо начальниця відділу управління соціального захисту населення Гродівської селищної ради Тетяна Васильчук.

Хто може отримати допомогу

Для отримання одноразової грошової допомоги членам сім’ї загиблого військовослужбовці необхідно написати заяву.

“Члени сімей загиблих подають заяву. Вона є друкована, але, в принципі, можна написати й власноруч”, — пояснила посадовиця.

Зразок заяви на оформлення виплат для родин загиблих захисників

Приклад заяви. Фото: Гродівська СВА

Які документи потрібні

Разом із заявою родина має надати пакет обов’язкових документів. Зокрема, це:

паспорт заявника;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

реквізити банківського рахунку для зарахування коштів;

довідка або документ, що підтверджує загибель військовослужбовця.

За інформацією Тетяни Васильчук, станом на день виходу матеріалу в Гродівській селищній громаді є інформація про 21 загиблого військовослужбовця.

Куди надсилати документи

Документи можна подати особисто за адресою: Дніпро, вулиця Воскресенська, 27. Саме там зараз приймають заявників від Гродівської громади.

Також заяву можна надіслати адресною доставкою через “Нову пошту” або Укрпошту на ту саму адресу: Дніпро, вулиця Воскресенська, 27. Як пояснюють у відділі соцзахисту, спосіб відправлення не має значення. Головне — вказати контактний номер телефону, щоб із заявником могли зв’язатися та уточнити деталі.

Є й онлайн-варіант. Заяви зі скан-копіями документів приймають на електронну пошту. Крім того, родичі можуть звернутися через форму зворотного зв’язку на сайті громади.

Де отримати консультацію

Якщо виникають питання щодо документів або подання заяви, у громаді радять спершу зателефонувати до селищної ради за номером +38(066)795-18-72 або до управління соціального захисту за номером +38(050)188-58-43. Також можна прийти на особистий прийом у Дніпрі.

Раніше ми публікували велике інтерв’ю з очільником Гродівської громади Володимиром Руденком про те, як громада завершила 2025 рік і яким планує бюджет на 2026-й.