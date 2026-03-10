ДРАЦС. Ілюстративне фото: Pixabay

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Краматорську прийматиме охочих на початку місяця упродовж двох днів. Їх чекатимуть 11 та 12 березня за звичними адресою й графіком.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

За оновленим графіком відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Краматорську прийматиме у найближчі 11 та 12 березня. Відвідувачів просять приходити з 9:00 до 15:00.

Адреса ДРАЦС залишається незмінною — він продовжує працювати по вулиці Парковій, будинок №10 (на другому поверсі).

Так, фахівці відділу надаватимуть консультації, допоможуть розв’язати питання щодо повторних документів. Серед іншого, можна буде отримати витяги з держреєстру актів цивільного стану тощо.

Прийматимуть громадян спеціалісти відділу ДРАЦС у Донецькій області УДР Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Нагадаємо, упродовж останніх тижнів на Донеччині зросла кількість заявок на евакуацію з “умовно безпечних” міст. Зокрема, охочих виїхати побільшало у Краматорську та Словʼянську. Серед тих, хто хоче евакуюватися до інших регіонів — родини з дітьми та маломобільні люди.