До кінця літа 2025 року в Кальчицькій громаді планували створити тимчасову структуру органів місцевого самоврядування замість тих, що фактично припинили роботу з початку відкритого вторгнення. Утім, зробити це досі не вийшло, бо Верховна Рада ще не надала всіх повноважень військовій адміністрації.

Про це журналістам Вільного Радіо розповів начальник Кальчицької сільської ВА Володимир Матяш.

Хоч Кальчицьку сільську військову адміністрацію утворили майже вісім місяців тому, Верховна Рада досі не надала її голові всіх повноважень. Ці обставини завадили новому керівнику громади створити тимчасову структуру органів місцевого самоврядування замість тих, що припинили роботу після початку повномасштабного вторгнення.

За словами Володимира Матяша, через це він, зокрема, не може перевести в простій або розрахувати працівників комунальних установ громади. Зробити це має право тільки їхній засновник, тобто Кальчицька сільська рада, якої фактично немає, адже більшість її співробітників залишилася в тимчасовій окупації. Створити ж нову раду, тимчасову, наразі неможливо.

Утім, військовій адміністрації вистачає повноважень, аби підтримувати населення громади й надавати допомогу військовим. А це, каже голова ВА, і є пріоритетами її роботи на цей момент.

“Ми створили структуру військової адміністрації, наразі працює лише вона. Ми допомагаємо мешканцям громади, які виїхали на підконтрольну територію України, — це близько тисячі людей. Матеріальну допомогу надаємо, фінансову. Допомагаємо ветеранам війни, військовим частинам даємо субвенцію, із фортифікаціями допомагаємо. Тобто те, що залежить від військової адміністрації, за підтримки Донецької облдержадміністрації робимо”, — зауважив Володимир Матяш.

Працює військова адміністрація шляхом затвердження окремих цільових програм. Проте програму соціально-економічного розвитку, яка б об’єднувала їх, там поки створити не можуть — теж через відсутність повноважень. За словами очільника ВА, це не заважає підтримувати переселенців і військових, але створює певну бюрократичну тяганину.

“Мені було б набагато простіше [якби можна було затвердити програму соціально-економічного розвитку]. Соцеконом складається з програм, які туди вносяться. І якісь зміни відповідно до цих програм можна було б робити там, а не вносити окремо”, — пояснив Володимир Матяш.

