25 вересня у Кам’янському Дніпропетровської області розпочне роботу гуманітарний хаб Добропільської громади. Його створили, аби підтримати переселенців із Донеччини, які нині живуть у місті.
Про це повідомила Добропільська міська військова адміністрація.
У центрі можна буде отримати гуманітарну допомогу, а також долучитися до заходів — арттерапії, тренінгів, майстер-класів та інших зустрічей.
Адреса хабу: м. Кам’янське, проспект Гімназичний, 61.
Графік роботи:
Для отримання додаткової інформації переселенці можуть звертатися за телефоном: 095 979 09 58 або написати на електронну адресу [email protected]
Раніше ми писали про те, як працює найбільший культурний хаб для переселенців в столиці. Ідеться про культурний хаб “Донеччина” у Києві з’явився як продовження роботи обласного комунального підприємства “Центр кіномистецтва та культури”. Колись вони працювали у Донецьку.