Відкриття гуманітарного хабу. Ілюстративне фото: Городок.Сіty

25 вересня у Кам’янському Дніпропетровської області розпочне роботу гуманітарний хаб Добропільської громади. Його створили, аби підтримати переселенців із Донеччини, які нині живуть у місті.

Про це повідомила Добропільська міська військова адміністрація.

У центрі можна буде отримати гуманітарну допомогу, а також долучитися до заходів — арттерапії, тренінгів, майстер-класів та інших зустрічей.

Адреса хабу: м. Кам’янське, проспект Гімназичний, 61.

Графік роботи:

вівторок і четвер — з 09:00 до 12:00 (офлайн за вказаною адресою);

понеділок, середа і п’ятниця — онлайн із 09:00 до 15:00 (перерва з 12:00 до 13:00).

Для отримання додаткової інформації переселенці можуть звертатися за телефоном: 095 979 09 58 або написати на електронну адресу [email protected]

