У хабі підтримки переселенців із Мирнограда у Дніпрі з’явилася послуга масажу для вразливих категорій та літніх людей. Фото: Мирноградська міська військова адміністрація

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На початку жовтня 2026 року в хабі підтримки переселенців “З Мирноградом у серці”, який розташований у Дніпрі, з’явилася послуга оздоровчого масажу. Нею можуть скористатися люди з вразливих категорій та літні мешканці громади. Розповідаємо, куди приходити.

Про нову послугу повідомляє Мирноградська міська військова адміністрація.

Посадовці запевняють, що оздоровчий масаж:

знімає м’язову напругу та втому;

покращує кровообіг;

підтримує загальний тонус організму;

сприяє емоційному розвантаженню та відновленню.

Записатися на безкоштовний масаж можна за телефоном: (066)503-04-90.

Хаб підтримки переселенців “З Мирноградом у серці” розташований за адресою: Дніпро, вул. Воскресенська, 41.

Нагадаємо, літні вихідці з Мирноградської громади, які перебувають у складних життєвих обставинах, можуть отримати одноразову допомогу від місцевої влади. Їм виплатять 10 тисяч гривень.