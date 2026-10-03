У хабі підтримки переселенців із Мирнограда у Дніпрі з’явилася послуга масажу для вразливих категорій та літніх людей

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На початку жовтня 2026 року в хабі підтримки переселенців “З Мирноградом у серці”, який розташований у Дніпрі, з’явилася послуга оздоровчого масажу. Нею можуть скористатися люди з вразливих категорій та літні мешканці громади. Розповідаємо, куди приходити.
Про нову послугу повідомляє Мирноградська міська військова адміністрація.
Посадовці запевняють, що оздоровчий масаж:
Записатися на безкоштовний масаж можна за телефоном: (066)503-04-90.
Хаб підтримки переселенців “З Мирноградом у серці” розташований за адресою: Дніпро, вул. Воскресенська, 41.
Нагадаємо, літні вихідці з Мирноградської громади, які перебувають у складних життєвих обставинах, можуть отримати одноразову допомогу від місцевої влади. Їм виплатять 10 тисяч гривень.