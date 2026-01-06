Стела на в'їзді на Донеччину в 2025 році. Ілюстративне фото: "Суспільне"

У Хмельницькому створюють книгу пам’яті “Янголи Маріуполя. Хмельниччина”, яка присвячена захисникам Маріуполя із Хмельницької області. Ініціаторкою проєкту є мати загиблого військовослужбовця полку “Азов” Валентина Федоровича — Олеся Кшецька.

Про це повідомили у пресслужбі Хмельницької міської ради.

Книгу створюють, аби зберегти історії захисників із Хмельницької області для наступних поколінь. Наразі автори ініціативи збирають дані про військовослужбовців із Хмельницької області, які загинули, обороняючи Маріуполь. Поділитися історіями захисників закликають їхніх рідних та друзів.

Для того, аби поділитись історією, можна заповнити Google-форму за посиланням. Там, зокрема, потрібно поділитися даними про місце проживання захисників та захисниць до військової служби, інформацією про військове звання та дату загибелі.

Також розповісти про полеглих у Маріуполі оборонців можна безпосередньо ініціаторці проєкту Олесі Кшецькій, написавши їй у Telegram за посиланням.

Нагадаємо, влітку 2025 року журналісти Вільного Радіо розповіли історію журналістки з Донецька Ганни Курцановської, яка займається збереженням пам’яті про полеглих військових. Вона, зокрема, стала співавторкою книги пам’яті “Янголи Маріуполя. Вінниччина” та розповіла, про свою роботу з пам’яттю, важливість її збереження й наслідки забуття.