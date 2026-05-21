Костянтинівка. Ілюстративне фото: 24 ОМБр імені короля Данила

У Костянтинівській громаді частково або повністю визнали знищеними вже 195 багатоквартирних будинків — місцева влада опублікувала зведений список цієї нерухомості, тому тепер з ним тепер можуть ознайомитись всі охочі.

Посилання на зведену таблицю з відповідними адресами опублікували в пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.

Доповнений 20 травня 2026 року перелік має такий вигляд:

м. Костянтинівка, вул. 6-го Вересня, 14;

м. Костянтинівка, вул. 6-го Вересня, 16-а;

м. Костянтинівка, вул. 6-го Вересня, 18;

м. Костянтинівка, вул. 6-го Вересня, 37. Квартири 1-15;

м. Костянтинівка, вул. 6-го Вересня, 61;

м. Костянтинівка, вул. 6-го Вересня, 67;

м. Костянтинівка, вул. 6-го Вересня, 69;

м. Костянтинівка, вул. 6-го Вересня, 71;

м. Костянтинівка, вул. Абрамова, 17;

м. Костянтинівка, вул. Абрамова, 19;

м. Костянтинівка, вул. Абрамова, 21;

м. Костянтинівка, вул. Безнощенко, 1;

м. Костянтинівка, вул. Безнощенко, 3;

м. Костянтинівка, вул. Безнощенко, 4;

м. Костянтинівка, вул. Безнощенко, 5;

м. Костянтинівка, вул. Безнощенко, 6. Квартири 1-60;

м. Костянтинівка, вул. Безнощенко, 7;

м. Костянтинівка, вул. Безнощенко, 8;

м. Костянтинівка, вул. Безнощенко, 10;

м. Костянтинівка, вул. Безнощенко, 12;

м. Костянтинівка, вул. Білих Янголів, 464;

м. Костянтинівка, вул. Білоусова, 10;

м. Костянтинівка, вул. Білоусова, 12;

м. Костянтинівка, вул. Бульварна, 29;

м. Костянтинівка, вул. Бульварна, 31. Квартири 21-44;

м. Костянтинівка, вул. Бульварна, 32;

м. Костянтинівка, вул. Бульварна, 33;

м. Костянтинівка, вул. Дзеркальна, 31;

м. Костянтинівка, вул. Дзеркальна, 33;

м. Костянтинівка, вул. Дзеркальна, 39;

м. Костянтинівка, вул. Дзеркальна, 41;

м. Костянтинівка, вул. Дзеркальна, 44;

м. Костянтинівка, вул. Дзеркальна, 49;

м. Костянтинівка, вул. Дружби, 5. Квартири 1-30;

м. Костянтинівка, вул. Дружби, 5-а. Квартири 46-59;

м. Костянтинівка, вул. Дружби, 6;

м. Костянтинівка, вул. Дружби, 12;

м. Костянтинівка, вул. Дружби, 15;

м. Костянтинівка, вул. Дружби, 17;

м. Костянтинівка, вул. Дружби, 22. Квартири 1-30;

м. Костянтинівка, вул. Дружби, 23;

м. Костянтинівка, вул. Дружби, 30. Квартири 1-15;

м. Костянтинівка, вул. Дружби, 32;

м. Костянтинівка, вул. Дружби, 32-а;

м. Костянтинівка, вул. Дружби, 33;

м. Костянтинівка, вул. Європейська, 42-а;

м. Костянтинівка, вул. Європейська, 9;

м. Костянтинівка, вул. Європейська, 15-а. Квартири 10-18;

м. Костянтинівка, вул. Європейська, 18;

м. Костянтинівка, вул. Європейська, 36. Квартири 1-30;

м. Костянтинівка, вул. Європейська, 38;

м. Костянтинівка, вул. Європейська, 40;

м. Костянтинівка, вул. Європейська, 48;

м. Костянтинівка, вул. Європейська, 52. Квартири 1-60;

м. Костянтинівка, вул. Європейська, 56;

м. Костянтинівка, вул. Європейська, 60. Квартири 121-160;

м. Костянтинівка, вул. Європейська, 62;

м. Костянтинівка, вул. Європейська, 64;

м. Костянтинівка, вул. Житомирська, 9;

м. Костянтинівка, вул. Житомирська, 13;

м. Костянтинівка, вул. Житомирська, 19;

м. Костянтинівка, вул. Житомирська, 23;

м. Костянтинівка, вул. Житомирська, 27;

м. Костянтинівка, вул. Злагоди, 3;

м. Костянтинівка, вул. Злагоди, 7;

м. Костянтинівка, вул. Іллінівська, 3;

м. Костянтинівка, вул. Іллінівська, 5;

м. Костянтинівка, вул. Іллінівська, 7;

м. Костянтинівка, вул. Іллінівська, 9;

м. Костянтинівка, вул. Іллінівська, 17;

м. Костянтинівка, вул. Іллінівська, 19;

м. Костянтинівка, вул. Іллінівська, 21;

м. Костянтинівка, вул. Іллінівська, 23;

м. Костянтинівка, вул. Іллінівська, 25;

м. Костянтинівка, вул. Іллінівська, 27;

м. Костянтинівка, вул. Іллінівська, 29;

м. Костянтинівка, вул. Іллінівська, 31;

м. Костянтинівка, вул. Іллінівська, 3а;

м. Костянтинівка, вул. Інженерна, 10;

м. Костянтинівка, вул. Інженерна, 18;

м. Костянтинівка, вул. Інженерна, 20;

м. Костянтинівка, вул. Інженерна, 24;

м. Костянтинівка, вул. Кирила Вініченка, 2;

м. Костянтинівка, вул. Кирила Вініченка, 3. Квартири 1-60;

м. Костянтинівка, вул. Кирила Вініченка, 4;

м. Костянтинівка, вул. Кирила Вініченка, 6;

м. Костянтинівка, вул. Кирила Вініченка, 7;

м. Костянтинівка, вул. Кирила Вініченка, 8. Квартири 31-60;

м. Костянтинівка, вул. Кирила Вініченка, 9-а;

м. Костянтинівка, вул. Кирила Вініченка, 10;

м. Костянтинівка, вул. Кирила Вініченка, 11-а;

м. Костянтинівка, вул. Кирила Вініченка, 12;

м. Костянтинівка, вул. Кирила Вініченка, 15. Квартири 31-60;

м. Костянтинівка, вул. Кирила Вініченка, 16;

м. Костянтинівка, вул. Кирила Вініченка, 21;

м. Костянтинівка, вул. Кирила Вініченка, 23;

м. Костянтинівка, вул. Кирила Вініченка, 25;

м. Костянтинівка, вул. Кирила Вініченка, 29;

м. Костянтинівка, вул. Кирила Вініченка, 32;

м. Костянтинівка, вул. Кирила Вініченка, 34;

м. Костянтинівка, вул. Кирила Вініченка, 36;

м. Костянтинівка, вул. Кирила Вініченка, 38;

м. Костянтинівка, вул. Кирила Вініченка, 46;

м. Костянтинівка, вул. Кирила Вініченка, 47;

м. Костянтинівка, вул. Кирила Вініченка, 48;

м. Костянтинівка, вул. Кирила Вініченка, 49. Квартири 1-36;

м. Костянтинівка, вул. Кирила Вініченка, 51;

м. Костянтинівка, вул. Кирила Вініченка, 52. Квартири 1-15;

м. Костянтинівка, вул. Кирила Вініченка, 58. Квартири 1-20;

м. Костянтинівка, вул. Княгині Ольги, 21;

м. Костянтинівка, вул. Княгині Ольги, 23. Квартири 1-18;

м. Костянтинівка, вул. Княгині Ольги, 26;

м. Костянтинівка, вул. Княгині Ольги, 28;

м. Костянтинівка, вул. Космонавтів, 1;

м. Костянтинівка, вул. Космонавтів, 2;

м. Костянтинівка, вул. Космонавтів, 4;

м. Костянтинівка, вул. Космонавтів, 5;

м. Костянтинівка, вул. Космонавтів, 7;

м. Костянтинівка, вул. Космонавтів, 9;

м. Костянтинівка, вул. Космонавтів, 10. Квартири 51-66;

м. Костянтинівка, вул. Космонавтів, 11;

м. Костянтинівка, вул. Космонавтів, 15;

м. Костянтинівка, вул. Космонавтів, 16. Квартири 44-58;

м. Костянтинівка, вул. Космонавтів, 24;

м. Костянтинівка, вул. Космонавтів, 26;

м. Костянтинівка, вул. Маркіяна Шишковича, 12;

м. Костянтинівка, вул. Медична, 291;

м. Костянтинівка, вул. Михайла Савчука, 293;

м. Костянтинівка, вул. Михайла Савчука, 334;

м. Костянтинівка, вул. Михайла Савчука, 338;

м. Костянтинівка, вул. Молодіжна, 7;

м. Костянтинівка, вул. Незалежності, 162;

м. Костянтинівка, вул. Незалежності, 187. Квартири 21-24;

м. Костянтинівка, вул. Незалежності, 191;

м. Костянтинівка, вул. Незалежності, 220. Квартири 1-7;

м. Костянтинівка, вул. Незалежності, 252;

м. Костянтинівка, вул. Незалежності, 260;

м. Костянтинівка, вул. Олександра Островського, 298;

м. Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 104;

м. Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 106;

м. Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 112;

м. Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 264;

м. Костянтинівка, вул. Перемоги, 3;

м. Костянтинівка, вул. Перемоги, 13;

м. Костянтинівка, вул. Перемоги, 16;

м. Костянтинівка, вул. Перемоги, 18;

м. Костянтинівка, вул. Перемоги, 19;

м. Костянтинівка, вул. Свободи, 93-в. Квартири 121-180;

м. Костянтинівка, вул. Свободи, 111;

м. Костянтинівка, вул. Свободи, 113;

м. Костянтинівка, вул. Свободи, 115. Квартири 1-40;

м. Костянтинівка, вул. Свободи, 117;

м. Костянтинівка, вул. Свободи, 121;

м. Костянтинівка, вул. Свободи, 129. Квартири 17-27;

м. Костянтинівка, вул. Свободи, 136. Квартири 46-60;

м. Костянтинівка, вул. Свободи, 139;

м. Костянтинівка, вул. Свободи, 141;

м. Костянтинівка, вул. Свободи, 162;

м. Костянтинівка, вул. Свободи, 164;

м. Костянтинівка, вул. Свободи, 166;

м. Костянтинівка, вул. Соборності, 7;

м. Костянтинівка, вул. Соборності, 11;

м. Костянтинівка, вул. Соборності, 42. Квартири 36-55;

м. Костянтинівка, вул. Степана Бандери, 16;

м. Костянтинівка, вул. Степана Бандери, 19;

м. Костянтинівка, вул. Степана Бандери, 21;

м. Костянтинівка, вул. Степана Бандери, 28;

м. Костянтинівка, вул. Степана Бандери, 29;

м. Костянтинівка, вул. Степана Бандери, 31;

м. Костянтинівка, вул. Степана Бандери, 32;

м. Костянтинівка, вул. Степана Бандери, 39;

м. Костянтинівка, вул. Степана Бандери, 41. Квартири 31-60;

м. Костянтинівка, вул. Степана Бандери, 43;

м. Костянтинівка, вул. Торецька, 121;

м. Костянтинівка, вул. Торецька, 294;

м. Костянтинівка, вул. Трудова, 321. Квартири 1-4;

м. Костянтинівка, вул. Трудова, 388;

м. Костянтинівка, вул. Трудова, 392;

м. Костянтинівка, вул. Трудова, 441. Квартири 29-42;

м. Костянтинівка, вул. Трудова, 469. Квартири 46-60;

м. Костянтинівка, вул. Харківська, 32;

м. Костянтинівка, вул. Харківська, 34;

м. Костянтинівка, вул. Харківська, 36;

м. Костянтинівка, вул. Хмельницького, 3;

м. Костянтинівка, вул. Хмельницького, 17;

м. Костянтинівка, вул. Хмельницького, 23;

м. Костянтинівка, вул. Шевченка, 141;

м. Костянтинівка, вул. Шевченка, 145;

м. Костянтинівка, вул. Шевченка, 233. Квартири 46-60;

м. Костянтинівка, вул. Ярослава Мудрого, 19;

м. Костянтинівка, вул. Ярослава Мудрого, 22;

м. Костянтинівка, вул. Ярослава Мудрого, 28;

м. Костянтинівка, вул. Ярослава Мудрого, 30;

м. Костянтинівка, вул. Ярослава Мудрого, 32;

м. Костянтинівка, вул. Ярослава Мудрого, 36.

Консультації стосовно компенсацій мешканцям громади надають телефоном за номерами:

+38 066-349-51-30

+38 066-330-56-57

Нагадаємо, комісії, які дистанційно обстежують зруйноване житло, не завжди мають достатньо доказів, аби підтвердити руйнування всього будинку. Тоді вони визнають знищеною одну чи кілька його частин, але в такому разі мешканцям решти будинку можуть або взагалі не виплатити компенсації, або заморозити заяви.

Журналісти Вільного Радіо в окремому матеріалі розповіли, чи законно визнавати будинок зруйнованим лише частково, чи може “ціліша” частина бути справді придатною до життя і як мешканцям бути в такій ситуації.