Ситуація у Костянтинівці важка, але оточення українських військ немає. Ілюстративне фото Костянтинівки у квітні 2026 року: 24 бригада ЗСУ

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Місцева влада Костянтинівки оновила перелік знищених багатоквартирних будинків, додавши до нього ще 21 адресу. Частину багатоповерхівок визнали повністю знищеними, частину — частково. Водночас деякі будинки, де раніше знищеними вважали лише окремі квартири, тепер отримали статус повністю зруйнованих. Обстеження проводили дистанційно через безпекову ситуацію та бойові дії, які тривають у місті. Розповідаємо, хто з власників житла в Костянтинівці тепер може претендувати на компенсацію.

Оновлений перелік опублікували у пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.

Так, офіційний список доповнили такими адресами:

м. Костянтинівка, вул. Білих Янголів, 466;

м. Костянтинівка, вул. Дружби, 5; (раніше зруйновані були не всі квартири)

м. Костянтинівка, вул. Європейська, 36; (раніше зруйновані були не всі квартири)

м. Костянтинівка, вул. Європейська, 60; (раніше зруйновані були не всі квартири)

м. Костянтинівка, вул. Злагоди, 12;

м. Костянтинівка, вул. Злагоди, 15;

м. Костянтинівка, вул. Кирила Вініченка, 8; (раніше зруйновані були не всі квартири)

м. Костянтинівка, вул. Кирила Вініченка, 58; (раніше зруйновані були не всі квартири)

м. Костянтинівка, вул. Ковальська, 14;

м. Костянтинівка, вул. Медична, 291. Квартири 49-64;

м. Костянтинівка, вул. Михайла Савчука, 297;

м. Костянтинівка, вул. Перемоги, 1;

м. Костянтинівка, вул. Перемоги, 2;

м. Костянтинівка, вул. Поштова, 19;

м. Костянтинівка, вул. Поштова, 27;

м. Костянтинівка, вул. Свободи, 115; (раніше зруйновані були не всі квартири)

м. Костянтинівка, вул. Свободи, 154;

м. Костянтинівка, вул. Степана Бандери, 35;

м. Костянтинівка, вул. Степана Бандери, 37;

м. Костянтинівка, вул. Степана Бандери, 41; (раніше зруйновані були не всі квартири)

м. Костянтинівка, вул. Трудова, 398.

Далі власникам квартир у будинках за цими адресами потрібно заяву на компенсацію через застосунок “Дія”, якщо вони хочуть отримати відшкодування від держави. Консультації з цих питань надають за номером телефону: +38 (066) 349-51-30.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо в окремому матеріалі розповіли, чи законно визнавати будинок зруйнованим лише частково, чи може “ціліша” частина бути справді придатною до життя і як мешканцям бути в такій ситуації.