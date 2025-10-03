Сміття у Костянтинівці, 2021 рік. Ілюстративне фото: “Константиновка Мой Дом”

Вже майже місяць у Костянтинівці не вивозять сміття. Таке рішення ухвалили через постійні удари по місту авіабомбами та безпілотниками. Відновити вивезення відходів планують після того, як ситуація в громаді стабілізується.

Про це Вільному Радіо повідомили у Костянтинівській міській військовій адміністрації у відповідь на інформаційний запит.

“У зв’язку з надзвичайно складною безпековою ситуацією через наближення лінії бойового зіткнення, з 12.09.2025 вивезення сміття у м. Костянтинівка тимчасово призупинено”, — відповіли у Костянтинівській МВА.

Водночас посадовці запевняють, що комунальних працівників та техніки для прибирання вулиць у громаді достатньо. Відновити вивезення твердих побутових відходів у Костянтинівці обіцяють, щойно безпекова ситуація навколо міста покращиться.

Станом на початок жовтня 2025 року від Костянтинівки до найближчих позицій російської армії — близько 7 кілометрів на північний схід (Часів Яр), 5 кілометрів на південний схід (біля села Біла Гора) та 7 кілометрів на південний захід (біля села Яблунівка). Попри те, що боїв у самому місті немає, перебувати там небезпечно через регулярні удари російських бомбардувальників та безпілотників.

Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали, що в деяких громадах Донеччини на екологію у 2025 році взагалі не закладали грошей. Рух фронту змушує скорочувати “непріоритетні” витрати, але, за словами еколога, такий підхід лише заглиблює кризу, з якою доведеться працювати після війни.