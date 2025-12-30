Костянтинівка у грудні 2025 року. Фото від МВС

У прифронтовій Костянтинівці дистанційно встановили факти знищення ще 13 житлових будинків внаслідок бойових дій, найбільше — на вулицях Іллінівській, Космонавтів та Дружби. Тепер власники нерухомості у цих будинках зможуть отримати державні компенсації у межах проєкту “єВідновлення”.

Про встановлення знищення нової групи будинків повідомили у пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.

Безпекова ситуація у місті досі не дозволяє комісіям проводити оцінку стану нерухомості безпосередньо на місці влучань, тому знищення встановили за фото та відео.

Знищеними офіційно тепер вважають будинки за адресами:

проспект Свободи, 111;

бульвар Космонавтів, 2;

бульвар Космонавтів, 4;

вулиця Княгині Ольги, 21;

вулиця Іллінівська, 25;

вулиця Іллінівська, 27;

вулиця Іллінівська, 29;

вулиця Іллінівська, 31;

вулиця Дружби, 32;

вулиця Дружби, 32а;

вулиця Кирила ВІНІЧЕНКА, 21;

вулиця Степана БАНДЕРИ, 31;

вулиця 6 вересня, 67.

Власники квартир у цих будинках можуть подавати заяви на компенсації через “Дію”.

За додатковою інформацією щодо оформлення сертифікатів та дистанційного обстеження у Костянтинівській міській ВА закликають звертатися за номером:

+38 (066) 34-95-130

Нагадаємо, від жовтня 2025 року у власників житла, яке постраждало через бойові дії, з’явився новий спосіб отримати компенсацію. Тепер оцінку збитків можна провести дистанційно через “Дію”, навіть якщо потрапити на місце небезпечно або неможливо. Журналісти Вільного Радіо розповіли, як подати заявку, зібрати докази та оформити компенсацію онлайн.