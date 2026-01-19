Пошкоджений житловий будинок у Костянтинівці. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Профільна комісія при Костянтинівській військовій адміністрації дистанційно встановила факти знищення нерухомості ще за 14 адресами у Костянтинівці. Частину будинків вважають зруйнованими повністю, а в іншій частині визнають руйнування лише частини під’їздів. Розповідаємо, про які адреси йдеться.

Відповідний перелік будинків опублікувала Костянтинівська міська військова адміністрація.

Повністю знищеними у Костянтинівці визнали будинки за адресами:

вулиця Маркіяна Шашкевича, 12;

бульвар Космонавтів, 11;

вулиця Кирила Вінниченка, 29;

вулиця Іллінівська, 19;

вулиця Михайла Савчука, 334;

вулиця Михайла Савчука, 293;

вулиця Харківська, 36.

Ще у семи будинках комісія встановила часткові руйнування, знищеними визнали окремі квартири за адресами:

вулиця Дружби, 5, квартири з 1 по 30;

вулиця Дружби, 5а, квартири з 46 по 59;

вулиця Трудова, 441, квартири з 29 по 42;

вулиця Європейська, 52, квартири з 1 по 60;

бульвар Космонавтів, 1, квартири з 80 по 129;

вулиця Європейська, 15а, квартири з 10 по 18;

бульвар Космонавтів, 15, квартири з 33 по 64.

Власники нерухомості можуть подавати заяви на компенсації через “Дію”.

За додатковою інформацією щодо оформлення сертифікатів та дистанційного обстеження у Костянтинівській міській ВА закликають звертатися за номером:

+38 (066) 34-95-130

Нагадаємо, від жовтня 2025 року у власників житла, яке постраждало через бойові дії, з’явився новий спосіб отримати компенсацію. Тепер оцінку збитків можна провести дистанційно через “Дію”, навіть якщо потрапити на місце небезпечно або неможливо. Журналісти Вільного Радіо розповіли, як подати заявку, зібрати докази та оформити компенсацію онлайн.