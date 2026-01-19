Підтримайте Вільне Радіо
Профільна комісія при Костянтинівській військовій адміністрації дистанційно встановила факти знищення нерухомості ще за 14 адресами у Костянтинівці. Частину будинків вважають зруйнованими повністю, а в іншій частині визнають руйнування лише частини під’їздів. Розповідаємо, про які адреси йдеться.
Відповідний перелік будинків опублікувала Костянтинівська міська військова адміністрація.
Повністю знищеними у Костянтинівці визнали будинки за адресами:
Ще у семи будинках комісія встановила часткові руйнування, знищеними визнали окремі квартири за адресами:
Власники нерухомості можуть подавати заяви на компенсації через “Дію”.
За додатковою інформацією щодо оформлення сертифікатів та дистанційного обстеження у Костянтинівській міській ВА закликають звертатися за номером:
Нагадаємо, від жовтня 2025 року у власників житла, яке постраждало через бойові дії, з’явився новий спосіб отримати компенсацію. Тепер оцінку збитків можна провести дистанційно через “Дію”, навіть якщо потрапити на місце небезпечно або неможливо. Журналісти Вільного Радіо розповіли, як подати заявку, зібрати докази та оформити компенсацію онлайн.