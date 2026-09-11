У Краматорській громаді набір першокласників скоротився у 6,3 раза за роки відкритої війни

Школа. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Кількість дітей, які йдуть у перший клас у Краматорській громаді, за роки вторгнення впала на 84 відсотки, тобто у понад шість разів. Окрім цього частина учнів, яка долучилася до навчання у школах громади з першого вересня, згодом переходить до інших закладів освіти, лиш від початку місяця вже відомо про понад 200 таких випадків.

Про це розповів секретар Краматорської міської ради Ігор Сташкевич на присвяченій темі скорочення закладів освіти громади зустрічі представників МВА зі Сталіною Чубенко.

У 2021/2022 навчальному році до шкіл Краматорської громади пришли 1 745 першокласників (загалом 64 класи), а у 2026-2027 — 279 (13 класів). Упала не тільки кількість нових класів, але і їхня середня наповнюваність, яка тепер становить 21,5 дитини на одну паралель.

Українське міносвіти вимагає середню наповнюваність класу у 27,5 дитини для надання освітньої субвенції, що створює її дефіцит для громади й змушує скорочувати кількість шкіл, уточнив секретар Краматорської міської ради Ігор Сташкевич.

Він зазначив, що заклади продовжують втрачати учнів навіть після початку начального року. Лише за період 1-10 вересня кількість учнів закладів загальної середньої освіти громади зменшилася ще на 259 — з 8286 до 8027. Це пояснюється складною безпековою ситуацією в місті та переведенням дітей до інших шкіл у безпечніших регіонах або за кордоном.

Нагадаємо, Краматорська міська військова адміністрація з 1 вересня 2026 року призупинила навчання ще у трьох школах — № 17, 18 та 6. Там кажуть, що не зможуть забезпечити утримання та розвиток закладів в умовах воєнного стану.