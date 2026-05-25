Амбулаторія №3 у Краматорській громаді. Ілюстративне фото: Google Maps

Амбулаторію №3 закрили включно до 26 травня – причину не зазначають. Відзавтра мешканців Краматорської громади прийматимуть в інших медзакладах Центру первинної медико-санітарної допомоги.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

Там розповіли, що амбулаторія №3 за адресою вул. Першої Зірки, 11 не працюватиме у найближчий вівторок — 26 травня. Медики не уточнюють причин закриття, однак перепросили за тимчасові незручності.

Пацієнти закладу зможуть отримати необхідні послуги в амбулаторіях №1–2. Вони розташовані за адресою вул. Дніпровська, 17. Про подальший графік роботи Центр первинної медико-санітарної допомоги обіцяв повідомити додатково.

Зазначимо, що мешканці Краматорської громади можуть записатися до лікаря самостійно в онлайн режимі за цим посиланням. Також звернутися до call-центру можна звернутися за цими номерами:

+38 (050) 357-07-05;

+38 (095) 274-18-02;

42-00-98;

+38 (050) 458-33-75 (амбулаторія в м. Київ).

Нагадаємо, 25 травня війська країни-агресорки вдруге атакували Краматорськ та поцілили у селищі Ясногірка. Через ці удари загинули двоє людей, ще троє дістали поранень. Остаточні наслідки з’ясовують.