Амбулаторію №3 закрили включно до 26 травня – причину не зазначають. Відзавтра мешканців Краматорської громади прийматимуть в інших медзакладах Центру первинної медико-санітарної допомоги.
Про це повідомили у Краматорській МВА.
Там розповіли, що амбулаторія №3 за адресою вул. Першої Зірки, 11 не працюватиме у найближчий вівторок — 26 травня. Медики не уточнюють причин закриття, однак перепросили за тимчасові незручності.
Пацієнти закладу зможуть отримати необхідні послуги в амбулаторіях №1–2. Вони розташовані за адресою вул. Дніпровська, 17. Про подальший графік роботи Центр первинної медико-санітарної допомоги обіцяв повідомити додатково.
Зазначимо, що мешканці Краматорської громади можуть записатися до лікаря самостійно в онлайн режимі за цим посиланням. Також звернутися до call-центру можна звернутися за цими номерами:
Нагадаємо, 25 травня війська країни-агресорки вдруге атакували Краматорськ та поцілили у селищі Ясногірка. Через ці удари загинули двоє людей, ще троє дістали поранень. Остаточні наслідки з’ясовують.