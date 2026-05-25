Наслідки російської атаки у Краматорській громаді, 25 травня 2026-го. Фото: прокуратура Донеччини

25 травня війська країни-агресорки вдруге атакували Краматорськ та поцілили у селищі Ясногірка. Через ці удари загинули двоє людей, ще троє дістали поранень. Остаточні наслідки з’ясовують.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

За їхніми даними, о 10:22 окупанти обстріляли Краматорськ та селище Ясногірка. Через влучання засобів ураження загинули 64-річний чоловік та жінка 38 років, ще 3 містянок дістали поранень.

У постраждалих віком — 46, 54 та 56 років — діагностували мінно-вибухові травми, контузії та забійну рану. Їм надали необхідну медичну допомогу.

Остаточні наслідки ворожої атаки та тип озброєння встановлюють. Правоохоронці вже розпочали досудові розслідування за фактами воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, російські військові на початку доби 25 травня завдали удару по Краматорську, попередньо, застосувавши авіабомби. У місті фіксують поранення щонайменше трьох людей, а також пошкодження цивільної інфраструктури й житлових будинків. Під удар, зокрема, потрапило відділення “Нової пошти”.