Наслідки влучання по Краматорську, 25 травня 2026 року. Фото: "Нова пошта"

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Російські військові на початку доби 25 травня завдали удару по Краматорську, попередньо, застосувавши авіабомби. У місті фіксують поранення щонайменше трьох людей, а також пошкодження цивільної інфраструктури й житлових будинків. Під удар, зокрема, потрапило відділення “Нової пошти”.

Про удари по Краматорську повідомляє “Суспільне. Донбас” із посиланням на начальника міської ВА Олександра Гончаренка. Про наслідки влучання по своєму відділенню в Краматорську повідомили у пресслужбі “Нової пошти”.

“Близько 5:30 ранку внаслідок влучання КАБ було пошкоджено будівлю, де розташоване відділення №11 у Краматорську, що спричинило пожежу. Співробітники не постраждали”, — повідомили у пресслужбі поштової компанії.

Там додатково зазначили, на місці влучання працюють ДСНС та поліція, оцінка руйнувань триває. Компанія повідомила, що вже перебудувала логістичні маршрути, аби клієнти отримали посилки без затримок, однак близько 20% відправлень залишаються під завалами.

Постраждалим клієнтам пообіцяли компенсацію — деталі відшкодування надішлють індивідуально. Актуальний стан відправлень можна відстежувати в мобільному застосунку та на сайті Нової пошти.

Нагадаємо, російські військові вдарили по Дружківці 250-кілограмовою авіабомбою ввечері 24 травня, боєприпас влучив по багатоквартирному будинку о 18:26. Внаслідок атаки загинула цивільна жінка, поранені щонайменше п’ятеро.