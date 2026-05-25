Наслідки атаки по Дружківці 24 травня. Фото: Донецька обласна прокуратура

Російські військові вдарили по Дружківці 250-кілограмовою авіабомбою ввечері 24 травня, боєприпас влучив по багатоквартирному будинку о 18:26. Внаслідок атаки загинула цивільна жінка, поранені щонайменше п’ятеро.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

“Станом на зараз [20:43 24 травня] відомо про загиблу 70-річну пенсіонерку. Чоловік та 4 жінок віком 40, 44, 45, 69, 73 років зазнали мінно-вибухових травм”, — повідомляли в Донецькій обласній прокуратурі.

На ранок 25 травня загальна кількість поранених цивільних у Дружківці зросла до 13 людей, повідомив начальник ДонОВА Вадим Філашкін. Загинула в місті одна людина.

“За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України)”, — доповнили в прокуратурі.

Нагадаємо, в другій половині квітня 2026 року від околиць Дружківки до найближчих позицій російської армії близько 12 км, і це падає тінню на місто, яке намагається жити попри все. Тут досі працюють без світла деякі магазини, місцеві влаштовують стихійні ринки та доглядають за клумбами. Втім, життя тут перетинається з дзижчанням FPV-дронів, пострілами, руйнуваннями будинків та спаленими автівками. Журналісти Вільного Радіо розповіли та показали, в яких умовах живуть жителі Дружківки весною 2026 року.