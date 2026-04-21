Дружківка у квітні 2026 року. Фото: Вільне Радіо

У другій половині квітня 2026 року від околиць Дружківки до найближчих позицій російської армії близько 12 км, і це падає тінню на місто, яке намагається жити попри все. Тут досі працюють без світла деякі магазини, місцеві влаштовують стихійні ринки та доглядають за клумбами. Втім, життя тут перетинається з дзижчанням FPV-дронів, пострілами, руйнуваннями будинків та спаленими автівками. Розказуємо та показуємо, в яких умовах живуть жителі прифронтового міста весною 2026 року.

Враження від прифронтової Дружківки у репортажі передають досвід журналіста Вільного Радіо.

Напис на будинку у Дружківці у квітні 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Вранці вулиці Дружківки зустрічають нас пусткою: ні авто, ні громадського транспорту, ні людей — триває комендантська година. Єдине, що порушує тишу, — це відлуння пострілів та дзижчання FPV-дронів.

Центр Дружківки у квітні 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Вулиця Дружківки та знищений автомобіль у квітні 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Руйнування у місті трапляються регулярно, адже російська армія майже щодня завдає ударів по Дружківці FPV-дронами, КАБами та гатить з артилерії.

Житлові будинки у Дружківці у квітні 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Будинок, який зруйнували російські окупанти у Дружківці у квітні 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Будинок, який зруйнували російські окупанти у Дружківці у квітні 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Втім, така атмосфера тут тільки вранці. Попри постійні удари по місту, тут залишається близько 7500 людей (дані актуальні станом на початок квітня 2026 року).

Храм у Дружківці у квітні 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Жителька Дружківки на фоні пошкодженого будинку та квітучих клумб у квітні 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Житель Дружківки на фоні зруйнованого будинку у квітні 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Коли об 11:00 закінчується комендантська година, вулиці міста оживають: до 15:00 по своїх справах снують місцеві. Деякі гуляють скверами та парками, де досі стоять пам’ятники.

Жителька Дружківки у парку у квітні 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Втім, весняна погода та робота комунальників прикрашають не тільки парки, а й будинки. Поруч майже з кожною житловою спорудою можна побачити доглянуті клумби, де червоніють тюльпани та інші квіти.

Клуба з квітами у житлового будинку Дружківки у квітні 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Жителька Дружківки на вулиці приватного сектору, де знищили машину, квітень 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Пам’ятник літаку у Дружківці у квітні 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Курган Слави у Дружківці у квітні 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Курган Слави у Дружківці у квітні 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Дзвін біля входу у Свято-миколаївський храм у Дружківці у квітні 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Свято-миколаївський храм у Дружківці у квітні 2026 року. Фото: Вільне Радіо

В світлу пору дня місцеві поспішають до магазинів. Через постійні обстріли у Дружківці вже закрилася більшість крамниць, тому приїжджають люди з місцевих сіл і на стихійних ринках продають як свою продукцію, так і перепродають товари. Тут можна побачити овочі, м’ясо птиці та свинину.

Жителі Дружківки у парку та стихійний продаж продуктів у квітні 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Часом життя і руйнування розташовані дуже близько одне до одного.

Зруйноване авто та місце, де продають продукти у Дружківці у квітні 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Перепродають консервовані та фабричні вироби, які, за словами місцевих, досі привозять із сусіднього Краматорська.

Укриття у Дружківці у квітні 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Поруч з крамницями, які ще працюють, стоїть характерний гул генераторів. Місто часом на день або навіть на декілька днів залишається без електропостачання.

Через відсутність світла не працюють і термінали. Тому в деяких магазинах приймають лише готівку.

Перукарня та магазин ритуальних послуг у Дружківці у квітні 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Виходячи з крамниці та підіймаючи очі до неба, бачиш, що воно затягнуте десятками дротів оптоволокна, які висять між деревами та блищать на сонці. А уламки дронів зустрічаються на узбіччях.

Залишки бойової частини від FPV-дрона у Дружківці у квітні 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Весняний цвіт яблунь та абрикосів прикрашає місто, в якому стає все більше руйнувань.

Будинок, який зруйнували у Дружківці, квітень 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Кидається в очі, що в більшості будинків пошкоджені вікна, їх немає зовсім, або квартири почорніли від пожеж, які виникають після обстрілів та ударів.

Житловий будинок у Дружківці в якому була пожежа внаслідок ударів, квітень 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Будинок, який зруйнували у Дружківці, квітень 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Зустрічаються будинки, які руйнували вже декілька разів: спочатку вибухові хвилі вибивали вікна, комунальники зашивали їх OSB-плитами, а повторні вибухи вибивали тепер уже плити. Таке могло повторюватися по декілька разів.

Будинок, який зруйнували у Дружківці, квітень 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Будинок, який зруйнували у Дружківці, квітень 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Та роздивлятися руйнування або квітучі дерева ніколи — кожен вихід з підвалу чи будинку несе ризики та постійну тривогу для місцевих. Адже окупаційні безпілотники атакують не тільки житлові багатоповерхівки або приватні будинки, а й місцевих та автівки — спалені машини зустрічаються на вулицях кожного району міста.

Автомобіль, який знищили у Дружківці, квітень 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Багаття у Дружківці у квітні 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали, що у Дружківці протягом 2026 року планують спрямувати 35 мільйонів гривень на укриття в громаді. Цього має вистачити, аби покращити стан 30 сховищ і придбати 5 нових.