Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
У другій половині квітня 2026 року від околиць Дружківки до найближчих позицій російської армії близько 12 км, і це падає тінню на місто, яке намагається жити попри все. Тут досі працюють без світла деякі магазини, місцеві влаштовують стихійні ринки та доглядають за клумбами. Втім, життя тут перетинається з дзижчанням FPV-дронів, пострілами, руйнуваннями будинків та спаленими автівками. Розказуємо та показуємо, в яких умовах живуть жителі прифронтового міста весною 2026 року.
Враження від прифронтової Дружківки у репортажі передають досвід журналіста Вільного Радіо.
Вранці вулиці Дружківки зустрічають нас пусткою: ні авто, ні громадського транспорту, ні людей — триває комендантська година. Єдине, що порушує тишу, — це відлуння пострілів та дзижчання FPV-дронів.
Руйнування у місті трапляються регулярно, адже російська армія майже щодня завдає ударів по Дружківці FPV-дронами, КАБами та гатить з артилерії.
Втім, така атмосфера тут тільки вранці. Попри постійні удари по місту, тут залишається близько 7500 людей (дані актуальні станом на початок квітня 2026 року).
Коли об 11:00 закінчується комендантська година, вулиці міста оживають: до 15:00 по своїх справах снують місцеві. Деякі гуляють скверами та парками, де досі стоять пам’ятники.
Втім, весняна погода та робота комунальників прикрашають не тільки парки, а й будинки. Поруч майже з кожною житловою спорудою можна побачити доглянуті клумби, де червоніють тюльпани та інші квіти.
В світлу пору дня місцеві поспішають до магазинів. Через постійні обстріли у Дружківці вже закрилася більшість крамниць, тому приїжджають люди з місцевих сіл і на стихійних ринках продають як свою продукцію, так і перепродають товари. Тут можна побачити овочі, м’ясо птиці та свинину.
Часом життя і руйнування розташовані дуже близько одне до одного.
Перепродають консервовані та фабричні вироби, які, за словами місцевих, досі привозять із сусіднього Краматорська.
Поруч з крамницями, які ще працюють, стоїть характерний гул генераторів. Місто часом на день або навіть на декілька днів залишається без електропостачання.
Через відсутність світла не працюють і термінали. Тому в деяких магазинах приймають лише готівку.
Виходячи з крамниці та підіймаючи очі до неба, бачиш, що воно затягнуте десятками дротів оптоволокна, які висять між деревами та блищать на сонці. А уламки дронів зустрічаються на узбіччях.
Весняний цвіт яблунь та абрикосів прикрашає місто, в якому стає все більше руйнувань.
Кидається в очі, що в більшості будинків пошкоджені вікна, їх немає зовсім, або квартири почорніли від пожеж, які виникають після обстрілів та ударів.
Зустрічаються будинки, які руйнували вже декілька разів: спочатку вибухові хвилі вибивали вікна, комунальники зашивали їх OSB-плитами, а повторні вибухи вибивали тепер уже плити. Таке могло повторюватися по декілька разів.
Та роздивлятися руйнування або квітучі дерева ніколи — кожен вихід з підвалу чи будинку несе ризики та постійну тривогу для місцевих. Адже окупаційні безпілотники атакують не тільки житлові багатоповерхівки або приватні будинки, а й місцевих та автівки — спалені машини зустрічаються на вулицях кожного району міста.
Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали, що у Дружківці протягом 2026 року планують спрямувати 35 мільйонів гривень на укриття в громаді. Цього має вистачити, аби покращити стан 30 сховищ і придбати 5 нових.