Залізобетонне укриття на Донеччині. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Протягом року на укриття в громаді загалом планують спрямувати 35 мільйонів гривень. Цього має вистачити, аби покращити стан 30 сховищ і придбати 5 нових.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з Програми економічного і соціального розвитку Дружківської громади на 2026 рік.

Згідно з документом, фінансувати видатки на укриття переважно збираються з місцевого бюджету. У ньому на це заклали 30 мільйонів гривень. Решту ж — ще 5 мільйонів — мають залучити з інших джерел. Це можуть бути волонтери, різні організації, а також міжнародні донори.

Скільки коштів спрямують на вже наявні укриття, а скільки на нові, у програмі не вказують. Однак зазначають, що витрачати їх можуть не лише на ремонт або придбання сховищ, а також на проведення технічної інвентаризації, виготовлення проєктно-кошторисної документації та закупівлю необхідного обладнання для укриттів.

