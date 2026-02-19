Укриття. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Загалом кошти заклали на оснащення 9 сховищ і укриття в збірному евакуаційному пункті. Роботи для двох із них уже замовили.

Про заплановані витрати на укриття в інтервʼю Вільному Радіо розповіла начальниця Олександрівської селищної ВА Людмила Борисевич. Дані про роботи на двох із них наші журналісти знайшли на сайті Prozorro.

За словами посадовиці, станом на кінець січня 2026 року в громаді діяли 7 укриттів. Однак їхня кількість мала зрости до 9 — ще два, які замовили минулого року, запланували ввести в експлуатацію.

“На цей рік ми передбачили кошти на облаштування: нам треба придбати стільці, зарядні станції, додати ліжок. Ми б могли купити ще кілька укриттів, але не можемо запланувати й не виконати Програму економічного і соціального розвитку. Тому, можливо, будемо вносити зміни відповідно до безпекової ситуації”, — пояснила голова ВА.

Також Людмила Борисевич додала, що наприкінці вересня 2025 року на території Олександрівської громади запрацював збірний евакуаційний пункт. У ньому зробили найпростіше укриття, яке ще треба дообладнати.

“Колись була котельня в школі, в підвальному приміщенні, ми її викинули й зробили там найпростіше укриття. І нам ще треба буде за оці кошти докупити туди все необхідне, бо через цей збірний пункт пройшли вже (станом на кінець січня 2026 року — ред.) до 10 тисяч населення”, — розповіла посадовиця.

Зауважимо, що роботи для двох сховищ уже замовили. Облаштування укриття №8 обійдеться громаді в 306,9 тисяч гривень, а №9 — у близько 310,5 тисяч гривень. Зробити це до 31 березня 2026 року має обласне комунальне підприємство “Донецьктеплокомуненерго”.

Раніше ми розповідали, що в Олександрівській громаді планують купити щонайменше один соціальний автобус і запустити новий маршрут.