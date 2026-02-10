Соціальний автобус в Олександрівській громаді. Ілюстративне фото: Facebook/Гуманітарна місія “Проліска”

Наразі в громаді є лише один соціальний рейс, яким опікуються благодійники. Проте протягом року їх має стати більше — принаймні на один мікроавтобус для пільгового перевезення людей із вразливих категорій уже заклали кошти в місцевому бюджеті.

Про це в інтерв’ю журналістам Вільного Радіо розповіла начальниця Олександрівської селищної ВА Людмила Борисевич.

За словами посадовиці, нині в громаді продовжують працювати всі ключові сервіси, але скористатися їхніми послугами вчасно жителі не можуть. Причина цього — у відстані між населеними пунктами, яку без транспортного сполучення подолати важко. Ця проблема найбільш актуальна для людей із вразливих категорій, які не мають можливості сплатити за таксі.

“Олександрівська громада — це 42 населені пункти. Це одна із найбільших громад після Лиманської на Донеччині. Ми входимо в десятки найбільших громад України. Але сьогодні, на жаль, у нас зупинене транспортне сполучення, і для того, щоб приїхати до лікарні, приїхати в ЦНАП отримати адміністративні послуги, треба від села до центру подолати до 40 кілометрів”, — коментує посадовиця.

Зараз територією громади курсує пробний рейс від ГО “Проліска”, проте охопити всі населені пункти ним не вдається. Тому додатковий транспорт вирішили придбати в місцевій ВА. Її очільниця каже, що загалом громаді треба купити п’ять автобусів, аби запустити стільки ж нових маршрутів. Проте поки в бюджеті виділили кошти лише на один. За 2,3 мільйона гривень там планують придбати мікроавтобус на 18 місць для сидіння й, перш ніж витрачати кошти на інші, випробувати його.

“Наше комунальне підприємство «Віднова» має ліцензію на транспортне перевезення. Тому ми хочемо цього року закупити ось цей автобус, щоб його випробувати й зрозуміти, чи доцільно це, чи він виправдає себе”, — пояснює Людмила Борисевич.

Якщо експеримент буде вдалим, рішення про купівлю інших автобусів будуть ухвалювати залежно від безпекової ситуації. За сприятливих умов цього року в громаді планують власним коштом придбати ще один або два автобуси. Також до розширення мережі соціальних маршрутів можуть залучити міжнародних партнерів.

