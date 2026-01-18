Соціальний автобус від ГО “Проліска” на Донеччині. Ілюстративне фото: Facebook/Гуманітарна місія “Проліска”

Після обмеження руху поїздів до Донецької області перевезеннями жителів Черкаської громади в основному опікуються благодійники. Крім них, забезпечити сполучення з рештою регіону допомагають один соціальний автобус і кілька комерційних маршрутів.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися у відповідь на запит до Черкаської селищної військової адміністрації.

Через два місяці після скасування рейсів Укрзалізниці на Донеччині соціальних маршрутів у Черкаській громаді не побільшало. Як і раніше, її територією курсує один автобус. Він продовжує перевозити людей раз на тиждень.

Однак нестачу транспорту допомогли компенсувати благодійники — нині саме вони дозволяють жителям громади діставатися Слов’янська, аби отримати необхідні послуги. Крім того, у громаді діють кілька комерційних маршрутів, тож сполучення між її населеними пунктами є.

“Станом на теперішній час перевезення населення забезпечується міжнародними організаціями, зокрема ГО «Проліска» та БО «БФ «ADRA Ukraine», а також функціонує декілька комерційних маршрутів, що здійснюють регулярне сполучення з усіма населеними пунктами громади”, — повідомили в Черкаській селищній ВА.

