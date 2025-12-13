Ілюстративне фото: Facebook/Проліска Донецька

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Після зупинки руху поїздів на Донеччині вже понад місяць мешканці області можуть залишити регіон лише автомобільним транспортом. Замість залізниці працюють регулярні міжобласні маршрути та соціальні автобуси, які підлаштовують свій розклад під графік поїздів із Барвінкового на Харківщині.

Ми зібрали інформацію від Міністерства розвитку громад та гуманітарної місії “Проліска”, щоб з’ясувати, які маршрути зараз працюють, як вони курсують і як записатися на виїзд.

Що відомо про міжобласні автобуси

Як повідомили у Міністерстві розвитку громад і територій у відповідь на запит Вільного Радіо, маршрут зі Слов’янська до Барвінкового в Харківській області наразі працює стабільно і за затвердженим графіком.

Щодня на цьому напрямку курсують шість автобусів: 703/704, 705/706, 707/708, 709/710, 711/712, 713/714.

Усі актуальні схеми та розклади можна знайти в офіційних електронних реєстрах Державної служби України з безпеки на транспорті.

Також триває робота над механізмом швидкого реагування на випадки пошкодження залізничної інфраструктури. зазначили у міністерстві. Якщо рейс доводиться переривати з міркувань безпеки, пасажирам обіцяють компенсувати вартість за непрослідувану відстань.

Як курсують соціальні автобуси “Проліски” та як записатися на виїзд з області

“Оскільки залізничний транспорт на Донеччину перестав функціонувати, гуманітарна місія “Проліска” запровадила соціальне перевезення, щоб люди мали доступ до життєво необхідних сервісів. І цим транспортом можуть користуватися й ті, хто евакуюється”, — розповіла журналістам Вільного Радіо заступниця керівника гуманітарної місії “Проліска” Владислава Зомарєва.

Маршрут стартує з Дружківки, далі автобус робить зупинки у Краматорську, Слов’янську та Черкаському. Транспорт прямує до станції Барвінкове два-три рази на день — залежно від графіка поїздів на Київ, Львів та Херсон.

За словами представниці місії, щодня соціальними автобусами користуються 50-70 людей.

“З моменту запуску — з 2 грудня — ми вже перевезли понад 500 людей”, — розповідає Владислава Зомарєва.

Окремі гуманітарні напрямки можуть призупиняти через загрозу обстрілів або зміну лінії фронту.

Як записатися на виїзд жителям Донеччини

Реєстрація на соціальні автобуси відбувається лише телефоном. Для цього працює номер гуманітарної місії: (099)369-28-18

“Ми намагаємось не публікувати широкий розклад і місця посадки з міркувань безпеки. Тому кожного разу контактуємо з людьми особисто через цей номер”, — пояснюють у місії.

Забронювати місце можна й у день відправлення, але бажано робити це напередодні.

Такі рейси розраховані на людей, які можуть самостійно зайти до автобуса та вийти з нього. Тих, хто потребує супроводу або медичної допомоги, просять звертатися до спеціалізованої евакуації, яку організовують спільно з медичними бригадами.

“Там індивідуально узгоджується маршрут і навіть можливий підвіз до потяга”, — каже Зомарєва.

Раніше ми розповідали, хто може претендувати на виплати ВПО у 2025 році, які умови отримання субсидії, як оформити заяву і що важливо знати, щоб не втратити фінансову допомогу.