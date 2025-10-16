Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Через війну тисячі українських родин мусили почати життя заново в безпечніших громадах. Для таких людей держава передбачила фінансову підтримку — виплати, субсидію на оренду житла та допомогу від міжнародних організацій.

Розповідаємо, хто може претендувати на виплати ВПО у 2025 році, які умови отримання субсидії, як оформити заяву і що важливо знати, щоб не втратити фінансову допомогу.

Грошова допомога від держави

Головний і найбільш стабільний вид підтримки для переселенців — допомога на проживання ВПО, зазначають на сайті Мінсоцполітики. Це кошти, які держава щомісяця виплачує людям, що залишили свої домівки через бойові дії або окупацію.

Розмір допомоги зараз становить:

3 000 грн для дітей і людей з інвалідністю,

2 000 грн для дорослих.

Гроші надходять на картку “єПідтримка”, і ними можна користуватися без обмежень — оплачувати продукти, комунальні послуги чи лікування, знімати готівку або переказувати на ЗСУ.

Допомога призначається на шість місяців і може бути автоматично продовжена, якщо родина залишається у складних життєвих обставинах.

Хто має право на допомогу

Заявку можуть подати українці, які:

перемістилися з територій бойових дій або тимчасово окупованих громад,

втратили житло або їхню оселю пошкодили росіяни (за підтвердженням у реєстрі пошкодженого майна чи від місцевої влади),

навчаються за денною формою до досягнення 23-річного віку та не мають власної сім’ї.

Важливо: діти, які народилися у ВПО вже на новому місці проживання, теж мають право на цю виплату.

Також держава враховує особливі обставини: родини з дітьми з інвалідністю, пенсіонери, багатодітні сім’ї або ті, хто доглядає хворих членів родини, можуть отримувати допомогу довше.

Як отримати допомогу ВПО

Подати заявку на отримання допомоги ВПО можна онлайн та офлайн. Дистанційно заявку слід подавати через “Дію”. Якщо ви ще не маєте статусу ВПО, такий спосіб є найзручнішим. Довідку та допомогу на проживання там видають одночасно.

Як це зробити:

У застосунку “Дія” оберіть “Послуги → Оформлення допомоги для ВПО”. Вкажіть фактичну адресу проживання та підтвердьте геолокацію. Якщо маєте дітей — додайте до заявки їхні дані. Оберіть картку “єПідтримка” для виплат. Перевірте дані й натисніть “Надіслати”.

Якщо ж надаєте перевагу спілкуванню віч-на-віч із фахівцями, оформити виплату можна офлайн — через ЦНАП або у відділенні соцзахисту.

Фахівці цих установ допоможуть вам і в разі, якщо ви вже маєте довідку ВПО, але допомогу ще не отримували.

Для оформлення необхідні наступні документи:

паспорт,

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

довідка ВПО,

банківська картка для виплат.

Якщо у паспорті немає реєстрації з постраждалого регіону, підійде трудова книжка, військовий квиток чи право власності на житло.

Субсидія на оренду житла ВПО

Для переселенців, які орендують житло в нових громадах, держава передбачила субсидію на оренду — щоб частково компенсувати витрати на найм. Але отримати її можуть тільки ті переселенці, які не отримують допомогу на проживання.

Цю допомогу можуть отримати люди, які:

не мають власного житла в безпечних регіонах,

переїхали з окупованих чи прифронтових територій,

не мешкають у житлі, за яке держава вже компенсує власнику кошти за програмою “Прихисток”.

Розмір субсидії визначається індивідуально — залежно від доходів, кількості членів родини та вартості оренди в регіоні. Попередньо розрахувати суму виплат можна за допомогою спеціальних сервісів, наприклад, тут.

Як оформити субсидію

Заяву можна подати:

у ЦНАПі або сервісному центрі Пенсійного фонду,

у місцевій раді,

онлайн через портал “Дія” чи вебпортал ПФУ.

Для оформлення субсидії необхідно мати:

паспорт,

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

довідку ВПО,

договір оренди житла (за стандартною формою),

заповнену заяву.

Власники квартир, які здають житло ВПО, також отримують компенсацію податків — це стимул легально допомагати переселенцям і не завищувати ціни.

Житлова субсидія

Окрім субсидії на оренду житла, переселенці можуть отримувати ще й житлову субсидію. Її призначають на оплату комунальних послуг. Надають її на загальних умовах, але внутрішньо переміщені особи мають кілька важливих переваг.

Умови отримання субсидії ВПО

Субсидію можуть отримати родини, для яких сума комунальних платежів перевищує обов’язковий відсоток доходу. Іншими словами, допомогу надають тим, у кого після сплати “комуналки” практично нічого не залишається на життя.

Розмір субсидії розраховується індивідуально для кожного домогосподарства. Він залежить від доходів усіх членів родини: чим менші доходи, тим більшу частину витрат компенсує держава.

Важливо: під час розрахунку субсидії допомога на проживання ВПО не враховується до сукупного доходу родини. Тобто вона не зменшує ваші шанси отримати підтримку.

Як оформити житлову субсидію

Внутрішньо переміщені особи можуть особисто подати документи до:

сервісного центру Пенсійного фонду України,

ЦНАПу,

органу місцевої ради.

Також є можливість зробити це онлайн через:

портал “Дія”,

вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України,

мобільний застосунок ПФУ.

Для оформлення житлової субсидії потрібні такі документи:

заява про призначення субсидії,

декларація про доходи та витрати домогосподарства,

паспорт,

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

довідка про статус ВПО.

Субсидію призначають за місцем фактичного проживання, тож укладати договір оренди житла не обов’язково.

Інші форми допомоги переселенцям від держави

Крім грошових виплат, ВПО можуть скористатися додатковими програмами:

Житлова субсидія на оплату комунальних послуг (допомога ВПО не враховується у дохід);

“Муніципальна няня” — часткове відшкодування оплати послуг догляду за дитиною;

Оздоровлення дітей ВПО у таборі “Артек” коштом держави;

Безоплатне забезпечення протезами та засобами реабілітації.

Допомога від міжнародних організацій

Крім державної підтримки, внутрішньо переміщені особи можуть отримати грошову допомогу від міжнародних організацій. Її надають гуманітарні партнери України — ООН, ЮНІСЕФ, Червоний Хрест, Міжнародна організація з міграції (IOM), Норвезька рада у справах біженців (NRC), Всесвітня продовольча програма (WFP) та інші фонди.

Зазвичай міжнародні організації виплачують від 2 200 до 2 500 гривень на одну людину на місяць, найчастіше — одразу за три місяці.

Кошти переказують на банківську картку (через IBAN) або через систему Western Union, якщо у людини немає рахунку в банку.

Як подати заявку

Подати заявку можна кількома способами:

через платформу єДопомога — у розділі “Міжнародна допомога”;

безпосередньо на сайтах організацій.

Для подання заявки знадобляться:

паспорт,

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

свідоцтва про народження дітей,

номер IBAN,

контактний номер телефону.

Після реєстрації ви отримаєте SMS або лист на електронну пошту зі статусом заявки.

Якщо ви вже отримували допомогу раніше, повторно подати заявку можна лише після відкриття нового етапу програми.

Де ВПО отримати консультацію щодо виплат

Дізнатися більше про допомогу ВПО, субсидію на оренду житла чи міжнародні виплати можна на платформі єДопомога або за телефоном гарячої лінії 0 800 331 834 (щодня з 8:00 до 22:00, дзвінки безкоштовні).

Раніше ми писали детальну інструкцію про те, як ВПО стати на квартирний облік.