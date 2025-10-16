Підтримайте Вільне Радіо
Через війну тисячі українських родин мусили почати життя заново в безпечніших громадах. Для таких людей держава передбачила фінансову підтримку — виплати, субсидію на оренду житла та допомогу від міжнародних організацій.
Розповідаємо, хто може претендувати на виплати ВПО у 2025 році, які умови отримання субсидії, як оформити заяву і що важливо знати, щоб не втратити фінансову допомогу.
Головний і найбільш стабільний вид підтримки для переселенців — допомога на проживання ВПО, зазначають на сайті Мінсоцполітики. Це кошти, які держава щомісяця виплачує людям, що залишили свої домівки через бойові дії або окупацію.
Розмір допомоги зараз становить:
Гроші надходять на картку “єПідтримка”, і ними можна користуватися без обмежень — оплачувати продукти, комунальні послуги чи лікування, знімати готівку або переказувати на ЗСУ.
Допомога призначається на шість місяців і може бути автоматично продовжена, якщо родина залишається у складних життєвих обставинах.
Заявку можуть подати українці, які:
Важливо: діти, які народилися у ВПО вже на новому місці проживання, теж мають право на цю виплату.
Також держава враховує особливі обставини: родини з дітьми з інвалідністю, пенсіонери, багатодітні сім’ї або ті, хто доглядає хворих членів родини, можуть отримувати допомогу довше.
Як це зробити:
Фахівці цих установ допоможуть вам і в разі, якщо ви вже маєте довідку ВПО, але допомогу ще не отримували.
Для оформлення необхідні наступні документи:
Якщо у паспорті немає реєстрації з постраждалого регіону, підійде трудова книжка, військовий квиток чи право власності на житло.
Для переселенців, які орендують житло в нових громадах, держава передбачила субсидію на оренду — щоб частково компенсувати витрати на найм. Але отримати її можуть тільки ті переселенці, які не отримують допомогу на проживання.
Цю допомогу можуть отримати люди, які:
Розмір субсидії визначається індивідуально — залежно від доходів, кількості членів родини та вартості оренди в регіоні. Попередньо розрахувати суму виплат можна за допомогою спеціальних сервісів, наприклад, тут.
Заяву можна подати:
Для оформлення субсидії необхідно мати:
Власники квартир, які здають житло ВПО, також отримують компенсацію податків — це стимул легально допомагати переселенцям і не завищувати ціни.
Окрім субсидії на оренду житла, переселенці можуть отримувати ще й житлову субсидію. Її призначають на оплату комунальних послуг. Надають її на загальних умовах, але внутрішньо переміщені особи мають кілька важливих переваг.
Субсидію можуть отримати родини, для яких сума комунальних платежів перевищує обов’язковий відсоток доходу. Іншими словами, допомогу надають тим, у кого після сплати “комуналки” практично нічого не залишається на життя.
Розмір субсидії розраховується індивідуально для кожного домогосподарства. Він залежить від доходів усіх членів родини: чим менші доходи, тим більшу частину витрат компенсує держава.
Важливо: під час розрахунку субсидії допомога на проживання ВПО не враховується до сукупного доходу родини. Тобто вона не зменшує ваші шанси отримати підтримку.
Внутрішньо переміщені особи можуть особисто подати документи до:
Також є можливість зробити це онлайн через:
Для оформлення житлової субсидії потрібні такі документи:
Субсидію призначають за місцем фактичного проживання, тож укладати договір оренди житла не обов’язково.
Крім грошових виплат, ВПО можуть скористатися додатковими програмами:
Крім державної підтримки, внутрішньо переміщені особи можуть отримати грошову допомогу від міжнародних організацій. Її надають гуманітарні партнери України — ООН, ЮНІСЕФ, Червоний Хрест, Міжнародна організація з міграції (IOM), Норвезька рада у справах біженців (NRC), Всесвітня продовольча програма (WFP) та інші фонди.
Зазвичай міжнародні організації виплачують від 2 200 до 2 500 гривень на одну людину на місяць, найчастіше — одразу за три місяці.
Кошти переказують на банківську картку (через IBAN) або через систему Western Union, якщо у людини немає рахунку в банку.
Подати заявку можна кількома способами:
Для подання заявки знадобляться:
Після реєстрації ви отримаєте SMS або лист на електронну пошту зі статусом заявки.
Якщо ви вже отримували допомогу раніше, повторно подати заявку можна лише після відкриття нового етапу програми.
Дізнатися більше про допомогу ВПО, субсидію на оренду житла чи міжнародні виплати можна на платформі єДопомога або за телефоном гарячої лінії 0 800 331 834 (щодня з 8:00 до 22:00, дзвінки безкоштовні).
