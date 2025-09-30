ЦНАП. Ілюстративне фото: Вільне радіо

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Журналісти Вільного радіо розібралися, які Центри надання адміністративних послуг Донеччини працюють на місці, які перейшли в онлайн чи релокувались, а які втратили можливість надавати послуги.

Аби отримати необхідну інформацію, наші журналісти надіслали запити до всіх громад Донеччини, які до 2022 року залишалися підконтрольними українському уряду.

Як працюють ЦНАПи Краматорського району

У Краматорському районі більшість громад залишаються підконтрольними українському уряду, частково окупована лише Іллінівська. Ось як працюють Центри надання послуг у кожній із громад.

Андріївська громада. ЦНАП у с. Сергіївка (вул. Паркова 3-а) працює у штатному режимі офлайн. Для мешканців віддалених сіл організовують виїзди соціальним автобусом, а у разі перебоїв з електрикою використовують генератори.

Новодонецька громада. ЦНАП у селі Новодонецьке (вул. Благовісна, 3) працює офлайн у штатному режимі, мешканці можуть отримати повний перелік послуг.

Миколаївська громада. ЦНАП у місті Миколаївка працює офлайн. Будівля, де він був розміщений відділ, пошкодили російськими обстрілами, тому зараз громадян приймають за адресою: вул. Січових стрільців, 47/17.

Костянтинівська громада. ЦНАП у місті Костянтинівка (пл. Перемоги, 6) працює офлайн попри обстріли. Особливу увагу приділяють документам для компенсацій за зруйноване житло.

Дружківська громада. ЦНАП у Дружківці працює офлайн на вул. Машинобудівників, 64. Послуги надають і онлайн за електронною адресою: [email protected]. Також можна отримати консультацію за телефоном (095)848-76-22. Автомобіль мобільного ЦНАПу евакуйований.

Іллінівська громада. ЦНАП релокувався до Полтави та зараз працює по вул. Мазепи, 30 (4 поверх, каб. 414Б). Прийом ведуть офлайн. Звертатися можна за телефонами (062)726-24-28 (стаціонар) та (050)602-80-37 (мобільний начальниці відділу Світлани Афанасенко) або на електронну пошту [email protected].

Святогірська громада. ЦНАП у Святогірську (вул. І. Мазепи, 54) приймає офлайн. Коли немає інтернету, документи збирають старости.

Краматорська громада. У Краматорську (вул. Богдана Хмельницького, 8) Центр з надання адмінпослуг працює офлайн і проводить дистанційні консультації. З’ясувати окремі питання можна за телефоном: (050)755-54-99 в робочий час. Також можна звернутися на електронну адресу: [email protected]. Крім того, працівники мають “мобільний кейс” від USAID — комплект обладнання, з яким виїжджають у віддалені села.

Лиманська громада. Місцевий центр надання адмінпослуг працює у штатному режимі й приймає мешканців як офлайн у Слов’янську (точну адресу не розкривають з міркувань безпеки, але її можна уточнити за телефоном), так і за електронною адресою [email protected]. Звернутися також можна за номерами: (066)357-89-92 та (095)002-93-99.

Для тих, хто не може самостійно дістатися до відділення, створили “Мобільний соціальний офіс”. Це автівка з необхідним обладнанням, яка виїздить до жителів громади.

Слов’янська громада. Центр надання адмінпослуг у Слов’янську продовжує працювати у звичайному режимі за адресою: пл. Соборна, 2. Щоб допомогти людям похилого віку, людям із проблемами зі здоров’ям та переселенцям, у громаді діє послуга “Мобільний адміністратор”: жителі можуть зателефонувати в Центр, і працівник зі спеціально оснащеним кейсом приїде за викликом та надасть все необхідні послуги.

Зв’язатися з установою можна телефоном (099)539-80-47 або електронною поштою [email protected].

Олександрівська громада. У селищі Олександрівка (вул. Соборна, 20) Центр працює в штатному режимі. Можна отримати послуги офлайн чи онлайн. Запити можна надсилати на електронну пошту: [email protected], або ж звертатися за телефонами:

(095)346-67-28 та (066)888-27-20.

Черкаська громада. Відділення, що розташоване на вулиці вул. Тараса Шевченка, 15А в Черкаському, працює офлайн. Якщо зв’язок зникає, документи від мешканців збирають старости.

Як працюють ЦНАПи Бахмутського району

У Бахмутському районі через бойові дії та часткову окупацію не залишилось жодного Центру з надання адмінпослуг, який працює офлайн. Відділення перебралися до інших регіонів.

Бахмутська громада. Від березня 2023 року ЦНАП працює у Києві (просп. Машинобудівний, 28). Відвідувачів приймають щосереди з 10:00 до 14:00. Ще одне відділення релокувалося до Дніпра. Там на вул. Макарова, 1Б, фахівці готові надати послуги щосереди з 9:00 до 15:00. Звертатися також можна за телефонами (099)667-92-06, (068)851-50-89 або на електронні адреси: [email protected] та [email protected].

ЦНАП працює офлайн за попереднім записом, також надають дистанційні консультації з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00. З травня 2025 року запроваджені онлайн-прийоми у відеоформаті та виїзні консультації у місцях компактного проживання бахмутян.

Соледарська громада. Центр після окупації релокували до Дніпра (вул. Мандриківська, 47). Мешканців приймають офлайн за попереднім записом, також можливі консультації телефоном: (096)164-22-57.

Званівська громада. Відділення релокували до Дніпра, проте послуги надають тільки онлайн — телефоном і через електронну пошту. Телефон для зв’язку: (095)364-89-32. Також можна надсилати повідомлення на електронну пошту: [email protected], [email protected].

Часовоярська громада. Мешканців консультують дистанційно та скеровують до інших відділень. Звернутися із запитаннями можна за телефоном (099)712-03-59 та на електронну адресу: [email protected].

Світлодарська громада. Мешканців скеровують до інших громад за місцем теперішнього проживання. Також переселенці з громади можуть звернутися з будь-яких питань до Світлодарської міської військової адміністрації на електронну адресу: [email protected] або за телефонами гарячих ліній: (095)878-28-01 та (095)128-85-53.

Сіверська громада. Для мешканців організували тимчасовий офлайн-прийом у Дніпрі (вул. Дмитра Яворницького, 36).

Торецька громада. Фахівці відділення Торецької громади приймають офлайн у двох містах України. У Дніпрі мешканці можуть отримати послуги з понеділка до пятниці з 9:00 до 14:00 за адресою: просп. Лесі Українки, 55, (другий поверх). Для консультацій можна звертатись в будні з 9:00 до 17:00 за телефоном: (063)385-23-29.

Для переселенців, що живуть у Києві, працює відділення на вулиці Вишгородській, 67 (перший поверх). Відвідувачів приймають з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 14:00. Також можна отримати відповіді на запитання телефоном: (097)706-83-14. Для консультацій онлайн просять звертатися в робочі дні з 09:00 до 17:00.

Як працюють ЦНАПи Покровського району

Ситуація у громадах Покровського району різна: деякі центри надання адмінпослуг працюють у релокації, інші призупинили роботу.

Мирноградська громада. Центр надання адмінпослуг громади зараз працює у двох містах: у Києві (вул. Преображенська, 25) та у Дніпрі (вул. Воскресенська, 41).

Новогродівська громада. Після евакуації відділення переїхало у Павлоград (вул. В. Лобановського, 10). Тут можна потрапити на прийом офлайн за попереднім записом. Також можна звертатися за телефоном: (099)278-18-05 або ж надсилати запити на електронну адресу [email protected].

Селидівська громада. Жителів обслуговують в офлайн-режимі за адресою: м. Кам’янське, проспект Василя Стуса, 15Б. Також є телефон для зв’язку: (095)792-49-95 та ел. пошта: [email protected].

Удачненська громада. Після релокації ЦНАП працює у Петропавлівці Дніпропетровської області (вул.Соборна,109). Консультацію також можна отримати за телефонами: (050)821-41-85, (095)207-98-62 та за електронною адресою: [email protected].

Шахівська громада. Відділення перевезли до міста Золотоноша на Черкащині. Там воно працює у звичному режимі за адресою: Садовий проїзд, 2, офіс 217.

Курахівська громада. ЦНАП релокували на Дніпропетровщину. Адміністративні послуги тепер надають у селищі Слобожанському (вул. Виробнича, буд. 23).

Мар’їнська громада. Після переїзду до Слобожанського мешканців приймають у приміщенні місцевого відділення на вул. Сумській, 62. Тут можна отримати послуги як особисто, так і дистанційно. Контактні телефони: (095)253-49-63 (начальник відділу Надія Мелехова), електронна пошта: [email protected].

Очеретинська громада. Після релокації у Дніпро відділ оселився на вул. Панікахи, 2. Прийом відвідувачів ведуть офлайн і в онлайн-форматі. Зв’язатися з фахівцями можна за номером (050)680-92-38 або за електронною адресою: [email protected].

Авдіївська громада. Адміністратори продовжують працювати дистанційно за тимчасовим переліком послуг. Зв’язатися можна за телефоном (050)503-74-36 або електронною поштою: [email protected].

Гродівська громада. Тут власного центру ніколи не створювали. Адміністративні послуги мешканці можуть отримати, надіславши листа на електронну адресу виконкому: [email protected].

Криворізька громада. У громаді ЦНАПу не створювали, але раніше мали укладений договір на обслуговування жителів з Добропіллям. Зараз центр там не працює, тож отримувачів послуг просять звертатися в сусідні населені пункти та за місцем проживання.

Білозерська громада. Після початку повномасштабного вторгнення всі працівники звільнилися, ЦНАП ліквідували, а жителів просять звертатися до сусідніх населених пунктів або ж до центрів надання адмінпослуг в інших містах.

Покровська громада. ЦНАП релокували до Дніпра, тепер він працює на проспекті Дмитра Яворницького, 89. Також тут консультують за телефоном: 0-800-334-304. Можна надсилати листи на електронну пошту: [email protected].

Добропільська громада. ЦНАП, що працював у Добропіллі, релокувався до Дніпра. Там він працює на вул. Воскресенській, 41, каб. 319. За консультаціями та деталями можна звертатися за номером (095)330-25-60.

Як працюють ЦНАПи Волноваського району

Вугледарська громада. Нині адміністратори приймають мешканців у центрах підтримки внутрішньо переміщених осіб у Дніпрі (просп. Сергія Нігояна, 77), Полтаві (вул. Грушевського, 10) та Одесі (вул. Косівська, 2д).

Також за консультацією можна звернутися за телефоном (066)385-06-69, чи надіслати запит на електронну пошту Вугледарської міської військової адміністрації: [email protected].

Комарська громада. Зараз ЦНАП працює на Дніпропетровщині за адресами: Покровське, вул. Дмитра Яворницького, 128 та Підгородне, вул. Нагірна, 1. Там організований офлайн-прийом, але доступні й дистанційні консультації.

Контактні номери телефонів:

(095)001-43-39 — з питань державної реєстрації нерухомого майна;

(095)012-50-33, (066)919-79-68 — з питань державного земельного кадастру та у сфері будівництва.

Волноваська громада. ЦНАП працює у віддаленому форматі. Жителі можуть звертатися телефоном.

До начальниці відділу Ганни Самсонової можна телефонувати за номером – (066)364-94-00. Також є актуальні номери телефонів працівників: (095)205-28-74, (099)094-47-57, (095)888-63-48.

або через чат-бот у телеграмі @GID_CNAP_Bot.

Хлібодарівська громада. В Хлібодарівській громаді ЦНАП не створювали.

Мирненська громада. Власного центру тут не створювали, мешканців просять звертатися до інших громад.

Ольгинська громада. Ситуація подібна: громада окупована, відділення адмінпослуг немає.

Великоновосілківська громада. Частина населених пунктів перебуває в зоні бойових дій та тимчасової окупації, тому місцевий центр адмінпослуг працює у змішаному форматі: частину послуг надають віддалено, а для очного прийому мешканців скеровують до пунктів підтримки у Покровському (вул. Соборна, 106), Дніпрі (вул. Лешка-Попеля, 13) та Васильківці (вул. Соборна, 150) Дніпропетровської області. Консультації та запис — за телефоном (066)577-80-98.

Старомлинівська громада. Тут планували створити ЦНАП у 2022 році. Але громаду окупували, і центр так і не створили.

Як працюють ЦНАПи Маріупольського району

Усі громади району нині залишаються під окупацією, тому центри адмінпослуг працюють у релокації або в дистанційному форматі.

Маріупольська громада. Департамент адмінпослуг запустив мережу “ЯМаріуполь” у 21 стаціонарному пункті — у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі, Рівному, Кам’янці-Подільському, Тернополі, Хмельницькому, Черкасах та інших містах. Крім того, діють мобільні бригади, які виїжджають у менші населені пункти: Червоноград, Самбір, Коломия, Біла Церква, Полтава тощо. Дізнатися номер телефону потрібного пункту можна тут.

Мангушська громада. Відділення переїхало до Києва й нині працює у центрі “Серце Сходу” за адресою: вул. Петропавлівська, 6. Також можна отримати консультацію за номером (098)708-93-52 або електронною адресою: [email protected].

Нікольська громада. Центр надання адмінпослуг зараз працює у столиці на вул. Преображенській, 25. Він забезпечує обмежений перелік послуг, проте мешканці можуть отримати консультацію телефоном або надіслати запит електронною поштою.

Начальниця відділу ЦНАП: Серебрякова Марія Вячеславівна, тел.: (067)495-99-87, електронна адреса: [email protected].

Сартанська громада. Служба працює у Дніпрі у віддаленому режимі. Доступні гаряча лінія та електронна пошта для звернень. Контакти: 0-800-332-520, [email protected].

Кальчицька громада. Через окупацію громади роботу власного відділення повністю припинили ще на початку війни.

Важливо: адміністративні послуги в Україні не прив’язані до місця реєстрації. Якщо ви виїхали з дому, не потрібно повертатися “за пропискою”: достатньо звернутися у будь-який інший ЦНАП там, де ви зараз живете. Більшість релокованих відділів також приймають своїх мешканців офлайн за новими адресами або консультують дистанційно.

Раніше ми писали, де на Донеччині у 2025 році працюють сервісні центри МВС та як оформити автономери з кодом АН.