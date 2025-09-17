Автономери Донецької області з кодом АН, фото: Сервісний центр МВС

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Автомобільні номери визначають, де зареєстроване авто, а не власник. Тож для отримання номерів зі сполученням літер АН реєструвати автівку треба у Донецькій області. Розповідаємо, де у регіоні працюють сервісні центри МВС у 2025 році.

Про оформлення автономерів із кодом Донецької області повідомили в регіональному сервісному центрі МВС у Донецькій, Луганській областях, АР Крим та м. Севастополі на запит Вільного Радіо.

Які номери дають автівкам у Донецькій області

Станом на вересень 2025 року в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів є дані про 678 213 автівок та мотоциклів з номерними знаками АН. Більша частина з них — 641 541 — були зареєстровані до початку повномасштабного вторгнення.

Донецька область має сполучення літер “АН” та код “05”. Кодом “05” можуть позначати транспортні засоби Нацполіції, що використовуються для забезпечення публічної безпеки і порядку, а також номерні знаки за індивідуальним замовленням і для разових поїздок.

Номери для разових поїздок — це транзитні номери. Їх зазвичай використовують для перевезення авто з одного пункту в інший без повноцінної реєстрації. Термін дії номерів для разових поїздок — кілька днів, зазвичай вони червоного кольору.

Автономери Донецької області, фото: Сервісний центр МВС

У яких сервісних центрах МВС можна оформити автономери АН у 2025 році

Отримати номери з кодом АН можна в сервісних центрах МВС, які працюють на території Донеччини:

Автономери Донецької області видають незалежно від місця реєстрації власника авто. Але у техпаспорті вказують реєстрацію власника або юридичної особи (для переселенців — місце фактичного проживання згідно з довідкою ВПО).

Номерні знаки Донецької області, фото: Сервісний центр МВС

Скільки коштують номери АН та які можливі доплати

Вартість перереєстрації легкового авто у 2025 році коштує 1186 грн (сюди входить оформлення документації та отримання автономерів). Втім, ціна залежить від середньої ринкової вартості авто, кількості продажів протягом року й бажання покупця замовити індивідуальні номери. Прорахувати точну вартість можна за допомогою калькулятора на сайті Головного сервісного центру МВС. Номери з комбінацією цифр на замовлення коштують від 4 800 до 18 000 грн.

Автомобільні номери АН, фото: Маріупольська міськрада

Замовити номери АН з бажаною комбінацією цифр можна в сервісному центрі, через електронний кабінет водія або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг “Дія”.

При купівлі авто можна не змінювати номерні знаки, якщо продавець та покупець не проти, і якщо знаки відповідають встановленим законодавством вимогам, затвердженим Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 02.03.2021 №166. Серед вимог — кольори, шрифти, матеріал, із якого виготовлена табличка автономера, та сполучення літер і цифр.

Раніше Вільне Радіо розповідало, як онлайн записатися в електронну чергу до сервісного центру МВС. Також ми підготували інструкції: як перевірити авто чи мотоцикл онлайн в Україні у 2025 році за VIN або держномером та як перереєструвати авто через “Дію”, а техпаспорт отримати поштою.