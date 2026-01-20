Як онлайн записатися в електронну чергу до Сервісного центру МВС. Фото: Сервісний Центр МВС

Запис в електронну чергу Сервісного центру МВС може знадобитися, якщо вам необхідно зареєструвати або переоформити авто, обміняти водійське посвідчення чи скласти практичний або теоретичний іспит з водіння. Розповідаємо покроково, як записатися до фахівців установи онлайн, як скасувати запис, які існують ліміти, в яких випадках людину можуть заблокувати для онлайн-реєстрації та що робити, якщо немає вільних місць в електронній черзі МВС.

Представники МВС в останнє оновлювали алгоритм послідовності запису у чергу в червні 2025 року.

Тепер запис на наступний 21 день доступний для всіх послуг. Запис на кожен новий день відкривається наступного ранку о 06:00.

Зазначимо, під час повітряної тривоги надання послуг у сервісних центрах МВС призупиняється. Але бувають виключення, якщо Сервісний центр МВС може надавати послуги в укритті. Така можливість вже є у таких містах як Харків та Запоріжжя.

Але це не означає, що якщо тривога припала на час вашого запису — доведеться записуватися наново. Після відбою обслуговування продовжується з того моменту, на якому зупинилися під час тривоги.

Як записатися онлайн в електронну чергу до сервісних центрів МВС (покрокова інструкція)

Аби записатися в чергу онлайн, необхідно зайти на сайт Головного сервісного центру МВС і обрати в меню “Е-запис” або перейти за цим посиланням.

Як записати онлайн в електронну чергу до сервісних центрів МВС — увійдіть через портал “Дія”. Скриншот: Вільне Радіо

Також для смартфонів є мобільний застосунок “Е-запис” — завантажити його можна безплатно в App Store чи Google Play.

Далі необхідно пройти ідентифікацію через портал “Дія”. Це можна зробити за допомогою електронного підпису (на файловому, хмарному чи іншому захищеному носії), “Дія.Підпису” або авторизувавшись через один з українських банків.

Як записати онлайн в електронну чергу до сервісних центрів МВС — авторизуйтеся через “Дію” зручним способом. Скриншот: Вільне Радіо

Після авторизації натисніть кнопку “Записатись у чергу”.

Як записати онлайн в електронну чергу до сервісних центрів МВС — натисніть кнопку “Записатись у чергу”. Скриншот: Вільне Радіо

Тепер можна обрати послугу, якої ви потребуєте. Серед них є:

реєстраційні дії з транспортними засобами;

практичний іспит;

відомча реєстрація великотоннажних / технологічних транспортних засобів;

обмін посвідчення водія / міжнародне посвідчення водія;

теоретичний іспит;

експертне дослідження транспортного засобу.

Зазначимо, якщо у сервісі МВС необхідно отримати декілька послуг — на кожну з них слід записувати окремо.

Як записати онлайн в електронну чергу до сервісних центрів МВС — оберіть послугу на яку необхідно записатися. Скриншот: Вільне Радіо

Наступний крок — обрати територіальний сервісний центр МВС. Це можна зробити, натиснувши на потрібну адресу у переліку праворуч або скориставшись інтерактивною мапою: наблизьте потрібну ділянку та оберіть відділення.

Зелений кружечок означає, що у цьому сервісному центрі є вільні години для запису. Оберіть установу й натисніть “Записатися у чергу”.

Як записати онлайн в електронну чергу до сервісних центрів МВС — обираємо територіальний сервісний центр МВС. Скриншот: Вільне Радіо

На екрані з’явиться календар — спочатку оберіть бажану дату.

Як записати онлайн в електронну чергу до сервісних центрів МВС — оберіть бажану дату. Скриншот: Вільне Радіо

Далі відкриється вікно з доступними годинами, на які можна записатися.

Зазначимо, якщо доступних годин залишилося мало або час незручний, натисніть “Назад” і оберіть інший день або інше відділення.

Не забудьте пройти перевірку капчею — підтвердьте, що ви не робот.

Як записати онлайн в електронну чергу до сервісних центрів МВС — оберіть час для запису. Скриншот: Вільне Радіо

На наступному екрані ви побачите свої дані, які МВС підтягнуло з вашого електронного підпису. Далі необхідно вказати номер телефону та електронну пошту.

Уважно перевірте інформацію! Якщо дані у талоні не збігатимуться з тими, що вказані у ваших документах, запис можуть анулювати, а в обслуговуванні — відмовити.

Як записати онлайн в електронну чергу до сервісних центрів МВС — підведіть свої дані. Скриншот: Вільне Радіо

Талон слід зберегти на смартфон або роздрукувати — його треба буде показати працівникам сервісного центру під час візиту.

Які є ліміти для запису у чергу до сервісних центрів МВС

Головне, що слід знати — на одну послугу можна записатися лише один раз на добу.

Загалом у МВС встановили такі ліміти:

одна фізична людина може записатися через “Е-запис” до 4 разів на місяць;

юридичні особи може записатися через “Е-запис” до 4 разів на місяць.

Ліміти оновлюються в автоматичному режимі: для фізичних людей — з першим днем нового місяця, а для підприємців — з початком нової доби.

Зазначимо, передавати талон іншій людині не можна, адже він формується на конкретну людину.

Важливо врахувати, що скасований запис — входить до лімітів.

Тобто, якщо ви записали та скасували візит у МВС — цього місяця у вас залишиться лише три доступні записи.

Що робити, якщо немає вільних місць в електронній черзі МВС

У випадках, коли вкрай потрібно потрапити до сервісного центру, а вільних місць немає, можна спробувати такі способи:

чекати на 06:00, коли з’являються нові талони, й записуватися на найближчий доступний день (талони з’являються на дату за 21 день від дня запису);

час від часу перевіряти наявність талонів, адже якщо хтось зі записаних раніше скасує візит, талон знову стане доступним для бронювання;

спробувати обрати інші сервісні центри у своєму місті або в сусідніх населених пунктах, якщо є можливість туди доїхати;

завантажити мобільний застосунок МВС і перевіряти наявність талонів через нього — це особливо актуально о 06:00, коли з’являються нові записи й сервери можуть працювати нестабільно через велику кількість користувачів.

Якщо сайт Головного сервісного центру МВС не завантажується або працює некоректно, спробуйте очистити кеш і файли cookie в браузері або відкрити сайт у режимі інкогніто чи в іншому браузері.

Якщо наведені вище поради не допомогли, варто спробувати зайти на сайт МВС пізніше, адже збої можуть виникати й на серверах самого міністерства.

Зазначимо, у правилах сервісного центру МВС немає згадок про територіальні обмеження щодо запису. На сайті вказано, що кожен може обрати зручний сервісний центр МВС для отримання послуг. Отже, ви маєте право записатися до сервісного центру в будь-якому населеному пункті.

Які є обмеження щодо запису до сервісних центрів МВС для тих, хто складає іспити

Для громадян, які не склали теоретичний або практичний іспит — наступна спроба доступна через 10 календарних днів.

Цей період починає відлік з наступного дня після невдалої спроби. Протягом цих 10 днів запис на той самий вид іспиту буде недоступний.

Наприклад, якщо людина не склала іспит 10 липня, наступного разу вона зможе записатися на нього лише з 21 липня.

Важливо пам’ятати, якщо запис скасовували добровільно, адміністратором МВС або людина не з’явилася на іспит — обмеження в 10 днів не застосовується, і запис буде доступний одразу.

Зазначимо, під час повномасштабної війни може виникнути ситуація, коли відвідувач прийшов на записаний час у сервісі МВС, але почалась повітряна тривога.

У такому випадку слід негайно перейти до укриття сервісного центру МВС або покинути приміщення та перейти до найближчого укриття. Після скасування повітряної тривоги працівники сервісу продовжать обслуговувати клієнтів з того запису, на якому зупинилися.

Чи можуть повністю заблокувати доступ на запис в онлайн-чергу до сервісних центрів МВС

Так, доступ до онлайн-запису дійсно можуть заблокувати для окремих людей.

Це станеться, якщо людина протягом одного місяця чотири рази (тобто використала весь ліміт) записалася на послугу, але жодного разу не з’явилася.

У такому випадку система блокує можливість подальшого онлайн-запису.

Щоб розблокувати доступ, потрібно особисто прийти до сервісного центру МВС, у який здійснювався останній запис, на який ви не з’явилися.

Як скасувати запис онлайн черзі до сервісних центрів МВС

Якщо ваші плани змінилися й відвідати сервісний центр МВС у запланований час не вдається — талон слід скасувати. Це важливо, щоб на звільнене місце зміг записатися хтось інший.

Скасувати запис в онлайн-черзі до сервісних центрів МВС можна у чотирьох випадках:

самостійно — через онлайн-сервіс, але не пізніше, ніж за 2 години до часу на який записалися (як це зробити розповідаємо нижче);

у разі запізнення — якщо ви не встигли на свій час;

адміністратором — таке трапляється, коли надати послугу неможливо. Наприклад, якщо людина прийшла з неповним пакетом документів або виявили розбіжності у документах;

автоматично — якщо адміністратор МВС з певних причин не зміг вийти на роботу.

Для анулювання запису — необхідно знову авторизуватися (як це зробити ми пояснювали вище) та натиснути кнопку “Зареєстровані записи”.

Як скасувати запис онлайн черзі до сервісних центрів МВС — натисніть кнопку “Зареєстровані записи”. Скриншот: Вільне Радіо

Ви побачите свої активні талони. Унизу будуть дві кнопки: “Завантажити талон” та “Скасувати”. Натисніть “Скасувати”.

Як скасувати запис онлайн черзі до сервісних центрів МВС — натисніть кнопку “Скасувати”. Скриншот: Вільне Радіо

Після цього скасований талон буде доступний у меню “Скасовані записи”.

