Населені пункти Черкаської громади. Фото: DeepState

Чотири населені пункти Черкаської громади поблизу Слов’янська залишилися без залізничного сполучення після скасування рейсів Укрзалізниці на Донеччину. Нині раз на тиждень громадою курсує соціальний автобус, однак цього мало. Чи збільшать їхню кількість — залежатиме від міжнародних організацій.

Про це у коментарі Вільному Радіо розповів голова Черкаської СВА Олексій Кривоконь.

На тлі обмежень руху поїздів до Донецької області чотири населені пункти Черкаської громади — Привілля, Прилісне, Майдан та Троїцьке — залишилися без залізничного сполучення зі Слов’янськом. Раз на тиждень у громаді курсує соціальний автобус, однак цього, зі слів посадовця, не вистачає.

“Ми ведемо перемовини з міжнародними організаціями, щоб тепер вони організували більше рейсів до Слов’янська. Все тепер залежить від безпекової ситуації — активність російських безпілотників. Не знаю, чи зголосяться вони.

Також розмовляємо про подовження рейсу Слов’янськ-Черкаське до Привілля, щоб хоча б звідти забирати людей”, — каже Олексій Кривоконь.

Власного автопарку у Черкаської громади немає, тож розв’язати питання з перевезеннями самостійно не можуть. Однак, вважає посадовець, з наближенням лінії фронту потреба в логістиці у місцевих буде спадати.

“Зараз більше орієнтуємося на те, як будемо доставляти наших людей до залізничних станцій Харківської області, аби вони могли їхати до більш безпечних регіонів. Зусилля зосереджуємо саме на цьому. Більшість послуг мешканці громади отримують на місці, дуже розвинена торгівля та інше, тож причин для поїздок у Слов’янськ ,враховуючи безпекову ситуацію, я не бачу”, — уточнив голова Черкаської ВА.

Раніше ми писали, що у Черкаській громаді, яку від лінії фронту відділяють менш ніж 40 кілометрів, залишається понад 6,5 тисяч людей, серед них близько 770 дітей. Попри складну безпекову ситуацію, примусову евакуацію тут поки що не оголошували.

Нагадаємо, з 4 листопада 2025 року “Укрзалізниця” скасувала всі приміські поїзди у напрямку Донеччини. Відповідне оголошення для працівників залізниці надіслав читач Вільного Радіо із села Привільне.