Черкаське на мапі. Скриншот з DeepStateMap

У Черкаській громаді, яку від лінії фронту відділяють менш ніж 40 кілометрів, залишається понад 6,5 тисяч людей, серед них близько 770 дітей. Попри складну безпекову ситуацію, примусову евакуацію тут поки що не оголошували.

Про ситуацію у громаді Вільному Радіо розповів голова Черкаської сільської військової адміністрації Олексій Кривоконь.

“Ситуація в нас напружена, ми вже ближче до лінії зіткнення, але тримаємось. Продовжуємо забезпечувати громаду всім необхідним. Примусову евакуацію ще не оголошено”, — каже очільник СВА.

За його словами, попри небезпеку, у Черкаській громаді працюють основні служби.

“У нас усе функціонує: надаємо послуги з водопостачання, водовідведення, вивозимо сміття. Усі комунальні служби працюють”, — розповів посадовець.

Мешканці також отримують гуманітарну допомогу від міжнародних Олексійорганізацій. Втім, через безпекові ризики місця та графік видачі не розголошують.

