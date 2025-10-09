У Шахівській громаді на Донеччині залишаються 72 людини, але зв’язку з людьми та доступу до населених пунктів немає, — СВА

Шахове на мапі. Скриншот з DeepStateMap

У Шахівській громаді на Донеччині тривають активні бойові дії. На території залишаються 72 людини, з якими близько двох тижнів немає зв’язку. Усіх дітей та маломобільних мешканців евакуювали раніше, решта відмовилися виїжджати добровільно.

Про це Вільному Радіо розповів голова Шахівської сільської військової адміністрації Сергій Сажко.

“На території громади залишаються 72 людини. Дітей і маломобільних уже немає — усіх евакуювали. Залишилися лише ті, хто категорично відмовився виїжджати добровільно”, — повідомив керівник громади.

За його словами, нині доступу до населених пунктів немає, адже територія постійно під обстрілами.

“Там ведуться активні бойові дії. Який світло, який газ — нічого немає. Люди там фактично відрізані від світу. Зв’язку з ними немає зовсім, комунікації зруйновані”, — каже голова СВА.

Він додає, що адміністрацію громади та інші інфраструктурні об’єкти, які раніше евакуйовували до Добропілля зараз перемістили до Золотоноші. “Ми вивезли з Добропілля все, що могли: комунальні установи, ЦНАП, усі структури громади. Це сталося приблизно пів року тому — після того, як за добу кілька разів прилетіло по території. Після цього працювати на місці стало неможливо”, — розповів посадовець.

Раніше ми повідомляли, що в сусідній Добропільській громаді залишаються понад 1,7 тисячі людей. Там триває евакуація та працює гуманітарний штаб.