Прифронтове Добропілля, серпень 2025 року. Фото: надане читачкою Вільного Радіо

У Добропільській громаді на Донеччині через наближення лінії фронту щодня фіксують обстріли з боку російських військ. Снаряди влучають в цивільну інфраструктуру, автівки та будинки. Наразі активно евакуйовують місцевих. Вже вивезли всіх дітей та майже всіх маломобільних мешканців.

Про ситуацію в громаді Вільному Радіо розповів секретар Добропільської МВА Віталій Шевченко.

За його словами наразі в громаді залишається трохи більше 1700 людей.

“На території громади залишається 1724 особи. Найбільше людей залишається у Добропіллі – 1101 особа, Білицькому – 132 особи та Святогорівці – 163 особи. Усіх дітей разом з батьками евакуювали з громади, з маломобільних жителів залишається двоє. Вони письмово відмовились від евакуації”, — розповідає Віталій Шевченко.

Через складну безпекову ситуацію та постійні обстріли до деяких населених пунктів важко дістатися.

“Доступ до населених пунктів громади м. Добропілля, м. Білицьке, населених пунктів Світлівського та Ганнівського старостинського округів ускладнений. Евакуація проводиться з використанням спеціально обладнаного транспорту спеціалістами, які працюють безпосередньо в зонах бойових дій”, — зазначив секретар Добропільської міської ради.

З комунікацій в громаді частково залишається тільки світло. Воду беруть із свердловин, оскільки централізоване постачання не працює з 12 серпня. У віддалені частини міста воду підвозять комунальні служби та благодійні організації.

“Електропостачання – внаслідок системних пошкоджень високовольтної лінії знеструмлено населені пункти Ганнівського, Світлівського, Святогорівського старостинських округів. У місті Добропіллі електропостачання в наявності частково. Роботи з його відновлення наразі майже неможливі у зв’язку з загостренням безпекової ситуації”, — зазначає Віталій Шевченко.

В шахтах Добропілля вже не видобувають вугілля, однак, за словами посадовця, працівники продовжують підтримувати життєдіяльність підприємств: відкачують воду, підтримують вентиляцію та технічний стан, щоб запобігти затопленню виробок.

Місцевим, що залишаються на місці, видають гуманітарну допомогу за запитом. Звернутися можна за номером: 066-603-90-65.

А для жителів громади в евакуації працюють гуманітарні хаби у таких містах:

– Києві – 050-704-62-12;

– Дніпрі – 099-214-12-25;

– Павлограді – 050-819-32-79;

– Кам’янському – 095-979-09-58.

