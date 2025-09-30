Криворіжжя на мапі. Скриншот з DeepStateMap

У Криворізькій громаді на Донеччині з понад 10 тисяч мешканців залишаються 670 людей. Серед них — п’ятеро дітей. Решту родин з дітьми та маломобільних жителів евакуювали.

Про ситуацію у громаді Вільному Радіо розповіла начальниця Криворізької сільської військової адміністрації Анна Черкашина.

За її словами, тут триває примусова евакуація всіх жителів, а допомагають вивозити людей представники ГО “Схід SOS”.

“Станом на зараз у нас залишаються 670 людей, серед них п’ятеро дітей. З двох [старостинських] округів соціально незахищених мешканців ми вже евакуювали. У Криворізькому окрузі цей процес ще триває”, — пояснює голова сільської ВА Анна Черкашина.

Вона додає, що у громаді є перебої з комунікаціями, але частина інфраструктури ще працює: “Світло з перебоями, але є. Вода також є. Газу в нас ніколи не було — регіон не газифікований. Зв’язок працює з перебоями, але доступний. У самому Криворіжжі ще діють 5–6 продуктових магазинів”.

Жителі отримують гуманітарну допомогу, її розвозять співробітники адміністрації та волонтери. Допомогу отримують мешканці як у центрі громади, так і в селах, зокрема у Новофедорівці та Добропіллі, де нині залишаються ще близько десяти людей.

