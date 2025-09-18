Скриншот Званівської громади з DeepStateMap

У Званівській громаді на Донеччині після масштабних евакуацій залишилися кілька десятків мешканців. Це здебільшого літні люди, які свідомо вирішили не виїжджати. Вони живуть у підвалах, готують їжу на вогнищах і гріються буржуйками.

Про ситуацію у громаді Вільному радіо розповів начальник сільської військової адміністрації Олександр Білицький.

“Ми вивезли близько 99% людей. Залишилися тільки ті, хто сам вирішив залишитися. Соціально незахищених категорій – дітей, маломобільних, хворих – ми вмовили виїхати раніше й допомогли з евакуацією”, — пояснює Олександр Білицький.

За його словами, дістатися до населених пунктів громади зараз небезпечно через те, що відстань від населених пунктів до фронту близько 3-7 кілометрів. Села потерпають від постійних обстрілів. Та влада підтримує контакт із місцевими й щотижня доставляють їм гуманітарну допомогу.

“Ми спілкуємося з людьми, доставляємо продуктові набори та інші речі. Якщо хтось отримує поранення, робимо все можливе, щоб евакуювати до лікарні”, — каже він.

Світла, газу та централізованого водопостачання у громаді немає. Не працюють в місті й магазини. Всі інші об’єкти соціальної інфраструктури теж закрили ще у 2022 році.

“Ми ще з 2022–2023 року завозили буржуйки, дрова, ліхтарики на сонячних батареях. Люди користуються цим, щоб зігрітися та приготувати їжу”, — додає голова ВА.

Ті мешканці, які виїхали, можуть отримати допомогу онлайн.

“Ми створили Google-форму, поширюємо її на сторінках громади у Facebook та у вайбер-групах. Більшість наших жителів старші, їм зручно користуватися вайбером, тож саме там публікуємо оголошення й інформуємо”, — розповідає Олександр Білицький.

Наразі у Званівській громаді залишаються лише кількадесят літніх людей. Нових заявок на евакуацію майже немає.

