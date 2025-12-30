Порівняння витрат громад Донеччини на укриття в 2025 році. Колаж: Вільне Радіо

Протягом 2025 року щонайменше шість громад регіону замовляли будівництво, встановлення, ремонт чи облаштування сховищ. Журналісти Вільного Радіо проаналізували інформацію про ці й пов’язані з ними закупівлі, й дізналися, де на укриття витратили найбільше й найменше коштів, і чи завершили роботи.

Для аналізу ми обрали всі доступні закупівлі на платформі Prozorro. Зауважимо, що не в усіх громадах купувати чи облаштовувати сховища доцільно через просування фронту. Проте тенденція показує: більш віддалені від лінії зіткнення громади — вкладаються в укриття.

Мапа витрат громад Донеччини на укриття в 2025 році. Інфографіка: Вільне Радіо

Найбільше грошей на укриття витратили в Краматорській громаді

Протягом 2025 року на облаштування сховищ у Краматорській громаді загалом витратили понад 102 мільйони гривень.

Левова частка цих коштів пішла на роботи, пов’язані з будівництвом нового протирадіаційного укриття в Краматорську. Роботи, а також технічний і авторський нагляди за ними обійшлися в близько 89,4 мільйона гривень.

Згідно з документами, у сховищі продумали вентиляцію, опалення, безперебійне живлення, пожежну сигналізацію й сигналізацію загазованості. Також там встановили санвузли, столи, лави, двоярусні ліжка й мікрохвильовки з електрочайниками. На скількох людей його розрахували, не уточнюють, але площа підлоги склала 1043,15 квадратних метра.

У відповідь на запит журналістів Вільного Радіо в Краматорській МВА повідомили, що роботи йдуть за графіком, тож 25 грудня 2025 року їх мали завершити. Ввести сховище в експлуатацію планують у січні 2026 року.

Ще близько 6,4 мільйона гривень у Краматорській громаді витратили на капітальний ремонт протирадіаційного укриття психіатричної лікарні. Ці кошти пішли на самі роботи, розробку проєктно-кошторисної документації, ремонт механізмів дверей, проведення мережі, складання техпаспорта й кінцеві геодезичні розрахунки.

Крім цього, у громаді замовили ремонт одного укриття в міській лікарні №2 й облаштування під сховища трьох підвалів будівель, які перебувають на балансі управління освіти Краматорської міської ради. У відповіді на запит у місцевій ВА повідомили, що всі роботи вже завершили. На це витратили понад 6,9 мільйона гривень. Ще понад 382 тисячі пішли на розробку й два коригування проєктно-кошторисної документації.

6 мільйонів і більше: скільки витратили на укриття в Олександрівській, Новодонецькій і Черкаській громадах

На другому місці серед витрат на облаштування сховищ опинилася Олександрівська громада. У 2025 році місцева селищна рада замовила два швидкомонтованих модульних залізобетонних укриття за 10,5 мільйона гривень. Встановити їх вирішили в селах Новоолександрівка й Петрівка Друга.

У відповідь на запит журналістів Вільного Радіо в Олександрівській СВА повідомили, що ці населені пункти обрали з урахуванням безпекових ризиків і чисельності населення. Там додали, що кожне укриття має вміщувати до 104 людей й витримувати ударну хвилю до 100 кілопаскаль. Згідно з тендерною документацією, це захистить від дії стрілецької зброї, уламків ручних гранат, артилерійських боєприпасів та авіабомб.

Станом на 19 грудня укриття вже поставили, встановили та провели монтаж основних конструкцій. Тепер сховища облаштовують.

“Наразі тривають роботи з облаштування внутрішніх приміщень, які включають завершення внутрішнього оздоблення, монтаж інженерних мереж і вентиляційних систем, а також створення безпечних та відносно комфортних умов для перебування населення під час використання укриттів за призначенням”, — зазначили в Олександрівській СВА.

Закриває трійку лідерів Новодонецька громада. Протягом 2025 року на сховища там витратили 7,7 мільйона гривень. За понад 5,8 мільйона там придбали п’ять модульних залізобетонних укриттів — чотири менших, які мають вміщувати до 20 жителів, й одне на вдвічі більше людей.

Ще 1,9 мільйона у громаді витратили на швидкоспоруджуване наземне бетонне укриття блок-модульного типу. У відповідь на запит журналістів Вільного Радіо в Новодонецькій СВА не уточнили, скільки людей воно вміщує. Утім, там зауважили, що всі укриття вже встановили.

Рейтинг громад Донеччини за витратами на укриття в 2025 році. Візуалізація: Вільне Радіо

Трохи менше витратили на укриття в Черкаській громаді. Цьогоріч за 6,9 мільйона гривень там придбали один комплект спеціалізованого захисного укриття на 100 людей. У вимогах зазначили, що воно має заглиблене базування. Як повідомили в місцевій ВА у відповідь на запит, станом на 16 грудня 2025 року споруду почали встановлювати.

Ближче до фронту — частіше менше нових укриттів: від 3,2 мільйона до 0 витрачали інші громади

У 2025 році встановленням та ремонтом укриттів також займалися в Миколаївській громаді. Там на це витратили понад 3,2 мільйона гривень.

Так, сім нових залізобетонних укриттів модульного типу з’явилися в Миколаївці. За документацією, кожне з них вміщує шість людей. Відповідно до неї приміщення облаштували лавами для сидіння, аптечками, вогнегасниками, акумуляторними табличками “Вхід/Вихід”, лампами з LED-освітленням і природною вентиляцією. Крім того, двері укриття зробили герметичнами, а покрівлю захистили від вологи.

Сплатили за споруди 2,9 мільйона гривень. У відповідь на запит журналістів Вільного Радіо в Миколаївській МВА повідомили, що станом на кінець грудня всі укриття вже встановили.

Також за понад 328 тисяч гривень у Миколаївці відремонтували вентиляцію у сховищі школи №2. Його вже використовують за призначенням.

Близько 2,3 мільйона гривень витратили на укриття у Святогірській громаді. З них понад 2,1 мільйона гривень пішли на капітальний ремонт підвалу будинку 57 на вулиці Івана Мазепи, де облаштовують сховище, розробку проєктно-кошторисної документації, технічний і авторський нагляди за роботами. Ще в понад 174 тисячі гривень обійшлася розробка документації для капремонту підвалу ще одного будинку на цій же вулиці.

“Це житлові будинки, і там посеред підвального приміщення розташовані труби. Ми ці труби перенесемо в стіни, щоб людям не доводилося через них стрибати й було зручно. Крім того, окремо встановимо туалетну й душову кімнати з бойлером, зробимо вентиляцію й електрику”, — у серпні коментував Вільному Радіо заплановані роботи начальник відділу комунальної власності, ЖКГ, будівництва, транспорту та благоустрою Святогірської міської ради Роман Сорокін.

Однак у грудні 2025 року у відповідь на запит у місцевій ВА повідомили, що роботи тривали лише в будинку 57. Їх мали завершити за графіком, тобто до 25 грудня 2025 року. Капітальний ремонт іншого ж підвалу скасували, бо будинок пошкодили вибухова хвиля й уламки боєприпасів.

Також там додали, що в 2025 році на території Святогірської громади встановили два первинні мобільні укриття. Імовірно, це зробили благодійники, адже на сайті Prozorro у 2024 та 2025 роках таких закупівель не було.

Немає серед відкритих даних закупівель на укриття у Званівській, Сіверській, Соледарській, Часовоярській, Торецькій, Андріївській, Дружківській, Іллінівській, Костянтинівській, Лиманській, Слов’янській, Великоновосілківській, Комарській, Білозерській, Гродівській, Добропільській, Криворізькій, Мирноградській, Покровській, Удачненській і Шахівській громадах. На території більшості з них тривають бої або ж значна частина громади вже тимчасово окупована.

Раніше ми розповідали, що у квітні 2025 року благодійники зі “Схід SOS” встановили два нові укриття в селах Рубці та Яцьківка Лиманської громади.