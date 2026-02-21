Дружківка. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Станом на ранок 21 лютого 2026 року в Дружківці зафіксовані перебої в роботі комунальних мереж. Через аварійні ситуації та дефіцит ресурсів частина мікрорайонів міста залишається без електропостачання та води.

Як повідомляє Дружківська міська військова адміністрація, нині місто живиться за графіком, однак низка районів повністю знеструмлена. Без електроенергії залишаються:

мікрорайон №9,

Яковлівка,

Сурове,

Верхня Гаврилівка,

Торецький.

Фахівці працюють над усуненням несправностей. Роботи триватимуть до повного відновлення електропостачання.

Складною залишається й ситуація з водопостачанням. За інформацією Дружківської міської військової адміністрації, через низькі обсяги надходження води до системи о 07:00 подачу на більшість мікрорайонів довелося зупинити.

Наразі воду подають лише до селищ Сурове та Молокове. В інших районах водопостачання тимчасово припинене — до відновлення необхідного рівня тиску та наповнення резервуарів.Нагадаємо, у громаді триває евакуація. так, 17 лютого з Дружківки евакуювали ще 16 цивільних. Серед врятованих, зокрема діти та маломобільні люди.