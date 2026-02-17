З прифронтової Дружківки евакуювали ще 16 цивільних: серед них є діти

Евакуація з Дружківки. Фото: ДСНС Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

За минулі вихідні евакуаційна група “Фенікс” вивезла з прифронтової Дружківки ще 16 містян. Серед врятованих, зокрема діти та маломобільні люди. Нині вони у безпеці.

Про це повідомили у ДСНС України.

За їхніми словами, 16 мешканців прифронтової Дружківки вивезли рятувальники евакуаційної групи “Фенікс” спільно з представниками Нацполіції за минулі вихідні — 14 та 15 лютого. Серед врятованих є двоє дітей та стільки ж маломобільних, яким, зі слів надзвичайників, під час транспортування була необхідна особлива увага та підтримка.

“Мешканці Донеччини вже не перший рік живуть у постійній напрузі та небезпеці. Попри щоденні російські обстріли, багатьом важко наважитися залишити рідний дім. Але безпека має бути пріоритетом”, — наголосили у ДСНС.

Містян доставили до більш безпечних місць. Рятувальники закликають не зволікати з евакуацією. Залишити свою заявку можна за цими номерами: +38 (095) 166-53-88 або 0-800-333-129.

Нагадаємо, за останній тиждень кількість заявок на виїзд із прифронтових міст та сіл Донецької області зросла майже вдвічі. Найбільше людей евакуюють із Дружківки, Миколаївки, Олексієво-Дружківки та Краматорська.