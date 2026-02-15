Кількість заявок на евакуацію у Донецькій області зросла майже вдвічі за тиждень, — “Проліска”

Евакуація дітей з Дружківки в лютому 2026 року. Фото: ГУНП Донеччини

За останній тиждень кількість заявок на виїзд із прифронтових міст та сіл Донецької області зросла майже вдвічі. Найбільше людей евакуюють із Дружківки, Миколаївки, Олексієво-Дружківки та Краматорська.

Про це розповів керівник гуманітарної місії “Проліска” у Донецькій області Євген Ткачов в етері “Суспільне. Студія”.

За його словами, найбільше людей евакуюють із Краматорська — нині місто є транзитним шелтером. Туди приїздять люди із населених пунктів, до яких наблизилася лінія зіткнення.

“Кількість заявок за цей тиждень збільшилася майже вдвічі. Але гуманітарна місія “Проліска” й інші організації, поліція, ДСНС до цього готові. Евакуація продовжується. Тієї ж доби або наступної після отримання заявки, людина має змогу евакуюватися в безпечне місце”, — розповів Ткачов.

Серед тих населених пунктів, звідки вивозять найбільше людей — Дружківка, зокрема, із мікрорайону Гірник, Миколаївки та Олексієво-Дружківки. Заявки звідти перевіряють додатково, аби не було відмов. Їх, зі слів представника “Проліски”, останнім часом мало:

“Відмови в нас дуже мало, бо ми перевіряємо інформацію і самостійно, і через органи влади також, скидаємо адреси. Але це про евакуацію саме із небезпечних місць, щоб дарма не ризикувати ні життям, ні автівками, ні людьми. Те, що люди відмовляються, то більшість це люди похилого віку, які “приросли корінням” у своїх будиночках. Особливо, це стосується сільської місцевості”.

Водночас, додає Євген Ткачов, подекуди люди все ще сподіваються, що ситуація покращиться. Наприклад, у Дружківці подекуди продовжують працювати магазини, банківські установи, Укрпошта, ринки, тому цивільні “сидять до останнього”, каже волонтер.

Нагадаємо, спецекіпажі поліції спільно з ДСНС врятували з-під обстрілів дві родини з трьома неповнолітніми – двома 13-річними дівчатами та 14-річним хлопцем. Вони забрали з собою домашніх улюбленців – котів.